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عمره 26 عامًا ويرتدي ثوبًا أبيض

بلاغ عن مفقود في المدينة المنورة

2023-01-20 الساعة 4:37
بلاغ عن مفقود في المدينة المنورة
المواطن - فريق التحرير

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أعلن فريق إنجاد عن تغيب شخص في المدينة المنورة داعيًا الجميع إلى التواصل مع ذويه في حال الوصول إلى معلومات بشأن المتغيب.

وكشف حساب الفريق في تغريدة على موقع تويتر، عن أن المتغيب يمني الجنسية وفي عمر الـ 26 ، وقد تغيب يوم 22/ 6 / 1444، بالمدينة المنورة – البركة الشافية، مشيرًا إلى أن المتغيب يرتدي ثوبًا أبيض.

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وتابع الحساب: على من يجده أو لديه معلومات عنه الاتصال على الرقم الموحد لـ فريق إنجاد أو رقم ذويه التي ذكرها في إعلان التغيب.

جهود مستمرة

في وقت سابق، أعلن فريق إنجاد عن العثور من خارج الفريق، على مفقود الأبواء بمكة المكرمة متوفى.

وأوضح إنجاد، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أنه تم العثور على مفقود الأبواء من خارج الفريق.

وفي تحديث آخر، أكد الفريق أن عددًا من أعضائه تحركوا للبدء بالجولة الثانية من مهمة البحث عن المفقود، لكن أعلن بعد ذلك عن العثور عليه متوفى.

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