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بعد تفاعل المرور معه

بلاغ يقود لضبط قائد حافلة مخالف

2023-01-19 الساعة 4:00
بلاغ يقود لضبط قائد حافلة مخالف
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن ضبط حافلة مخالفة لتعليمات النظام، بعد بلاغ قاد لضبط قائدها.

ضبط قائد المركبة

وتفاعلت إدارة المرور مع مقاطع فيديو نشرها أحد المغردين، توثق مخالفة إحدى الحافلات لتعليمات المرور، وسيرها بسرعة وراء المركبة لعبورها.

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وأكدت إدارة المرورة أنه تم ضبط قائد المركبة، وتطبيق العقوبات المقررة بالنظام، موجهة الشكر للشخص المُبلغ.

جهود مكثفة للمرور

وتكثف عادة الإدارة العامة للمرور من جهودها بمتابعة البلاغات التي ترد لها وضبط مخالفيها من أجل سلامة الجميع على الطرق.

كما يقوم المرور السري بحملات مكثفة معتادة على المحاور الرئيسية والطرق، حيث يركزون على المخالفات المؤثرة على السلامة العامة والمرورية.

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