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كثفت جولاتها الميدانية

بلدية طريف تغلق موقعًا استثماريًا وتنبه المتعثرين بسرعة السداد

2023-01-10 الساعة 4:56
بلدية طريف تغلق موقعًا استثماريًا وتنبه المتعثرين بسرعة السداد
المواطن - فريق التحرير

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كثفت بلدية محافظة طريف ممثلة بإدارة تطوير الاستثمار، جولاتها الميدانية على المواقع الاستثمارية.

ونشرت بلدية طريف التابعة لمنطقة الحدود الشمالية، عبر حسابها بموقع “تويتر”، عدة صور توثق هذه الجولات الميدانية لفرقها بإدارة تطوير الاستثمار.

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إغلاق موقع

وفي إطار هذه الجولات الميدانية، تم إغلاق موقع وذلك لعدم السداد، فضلًا عن إشعار المستثمرين المتعثرين سرعة السداد من خلال مراجعة بلدية محافظة طريف خلال 10 أيام من تاريخه.

وأوضحت في إشعارها للمستثمرين المتعثرين أنه في حال عدم القيام بذلك ستقوم البلدية باتخاذ الإجراءات المتبعة نظاميًا.

 

 

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