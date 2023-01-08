بلومبيرغ: السعودية تستعد لإزاحة الهند من على عرش الاقتصاد الأسرع نموًا 

قالت وكالة بلومبرغ في تقرير حديث لها إنه من المرتقب أن تفقد الهند لقب الاقتصاد الرئيسي الأسرع نموًا هذا العام، ليذهب المركز الأول إلى السعودية، وذلك بعد أن تضرر النمو من ضعف الطلب في الداخل والخارج.

نمو اقتصاد السعودية مقابل الهند

وقال التقرير: سينمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي بنسبة 7% في السنة المالية المنتهية في مارس بفضل المكاسب الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة، ويقارن ذلك مع توقعات النمو بنسبة 6.8% في الهند، وفقًا لمسح أجرته بلومبرغ.

وتابع: كانت بداية الهند جيدة للسنة المالية الحالية، مع توقعات بأن الطلب المكبوت سوف يقود التعافي في ثالث أكبر اقتصاد في آسيا، لكن التفاؤل سرعان ما تلاشى مع تشديد السياسة النقدية غير المسبوق من قبل البنوك المركزية لكبح التضخم المرتفع وهو يدفع العديد من الاقتصادات المتقدمة نحو الركود ويخفف النمو في بلدان أخرى.

تشديد الهند على السياسات النقدية

وأضاف: لم ينته بنك الاحتياطي الهندي، الذي رفع سعر الفائدة القياسي بمقدار 225 نقطة أساس حتى الآن في هذه السنة المالية، من التشديد على السياسات النقدية، كما يتوقع معظم الاقتصاديين أن يقدم المركزي الهندي ربع نقطة أخرى من التشديد وذلك في المراجعة المقبلة للسياسة المخطط لها في 8 فبراير حيث يظل التضخم الأساسي ثابتًا.

كما أنه من المتوقع أن تنمو القيمة المضافة الإجمالية بنسبة 6.7%، ومن المتوقع أن يرتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 1.6% ، بينما من المتوقع أن يرتفع قطاع التعدين بنسبة 2.4% والزراعة 3.5%.

في المقابل، من المتوقع أن يرتفع الإنفاق الحكومي بنسبة 3.11%، من المتوقع أن ينمو الاستهلاك الخاص بنسبة 7.68%.