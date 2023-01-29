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سلسلة من الحوادث الدامية أوقعت جرحى وقتلى

بلينكن يزور الشرق الأوسط لخفض التوتر بالأراضي الفلسطينية

2023-01-29 الساعة 8:57
بلينكن يزور الشرق الأوسط لخفض التوتر بالأراضي الفلسطينية
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن أنتوني بلينكن سيتوجه إلى الشرق الأوسط في رحلته الرابعة للمنطقة وسط تصاعد العنف في القدس وغيرها من المناطق بالأراضي المحتلة.

رحلة للشرق الأوسط

وأعلنت الخارجية الأمريكية في بيانٍ لها ، أن وزير الخارجية سيزور المنطقة لـ4 أيام، على أن يمر بمصر وإسرائيل والضفة الغربية.

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وقال بلينكن في تغريدة عبر تويتر، اليوم الأحد، إن رحلته الرابعة للشرق الأوسط تؤكد على التزام بلاده بتعميق العلاقات الثنائية والعلاقات بين الشعوب وتعزيز حقوق الإنسان وتقوية الأمن الإقليمي والعالمي، وفق قوله.

تعزيز السلام

وتهدف أيضاً لدفع الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ومصر وتعزيز السلام والأمن في المنطقة، بما في ذلك من خلال الدعم المشترك للانتخابات في ليبيا والعملية السياسية الجارية بقيادة السودان.

يستكمل الوزير الأمريكي رحلته إلى القدس ورام الله في الفترة ما بين 30 و31 يناير، ليلتقي مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية، إيلي كوهين، وغيرهم من كبار القادة.

تصاعد التوتر

وسيلتقي بلينكن برئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، وكبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، لمناقشة العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية وأهمية حل الدولتين والإصلاحات السياسية وزيادة تعزيز العلاقة الأمريكية مع الفلسطينيين.

في حين تأتي الرحلة وسط تصاعد العنف في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل بعد سلسلة من الحوادث الدامية أوقعت العديد من القتلى والجرحى بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

اقتحامات جنين

وبدأت تلك الحوادث مع اقتحام القوات الإسرائيلية لمخيم جنين الخميس الماضي، ما أدى لمقتل 10 فلسطينيين.

واعتبرت العملية الإسرائيلية في المخيم الأكبر منذ انتفاضة الأقصى الثانية التي اندلعت عام 2000. فردت الفصائل الفلسطينية بعمليتين خلفتا قتلى وجرحى بين الإسرائيليين أحدهما في القدس الشرقية الجمعة الماضية، وأسفر عن مقتل 7 أشخاص.

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