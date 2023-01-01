بند مثير قد يسمح لـ رونالدو بمغادرة النصر والانتقال لهذا الفريق

نجح نادي النصر في إتمام التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو كصفقة انتقال حر قادمًا من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وذكر موقع Fichajes الإسباني أن النجم البرتغالي وضع في عقده بندًا مثيرًا يسمح له بالرحيل عن النصر بعد أول 6 أشهر من التعاقد والعودة من جديد للعب في القارة الأوروبية.

فيما يُفكر رونالدو ؟

وأفاد الموقع أن رونالدو قد يُفكر في الانتقال لنادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي في حال تأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وفي وقت سابق، أثنى ياسر القحطاني نجم الهلال السابق ومحلل قنوات Bein Sports القطرية على تعاقد نادي النصر مع النجم البرتغالي لاعب نادي مانشستر يونايتد السابق.

وقال القحطاني أمس السبت في الأستوديو التحليلي لمباراة آرسنال وبرايتون في الدوري الإنجليزي على قناة Bein Sports: “انضمام رونالدو ليس مكسبًا كبيرًا للنصر وحسب، بل للكرة السعودية بأكملها، كون ناد سعودي ينجح في أن يضم واحدًا من أفضل لاعبي العالم وأسطورة كروية بمعنى الكلمة حقق العديد من الإنجازات والأرقام الخرافية في كرة القدم، فهذا إنجاز عظيم للنصر”.