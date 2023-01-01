بنك البلاد يوزع 500 مليون ريال أرباحًا عن العام 2022

أصدر مجلس إدارة بنك البلاد التوصية، بتوزيع 500 مليون ريال أرباحاً عن العام 2022 بواقع 0.50 ريال للسهم.

تفاصيل توزيع الأرباح

وأوضح البنك في بيان له على “تداول”، أن إجمالي المبلغ الموزع 500,000,000 ريال سعودي، وعدد الأسهم المستحقة 1,000,000,000 سهم، وحصة السهم من التوزيع 0.50 ريال بعد خصم الزكاة، ونسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية (5%).

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