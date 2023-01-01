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بواقع 0.50 ريال للسهم

بنك البلاد يوزع 500 مليون ريال أرباحًا عن العام 2022

2023-01-01 الساعة 11:26
بنك البلاد يوزع 500 مليون ريال أرباحًا عن العام 2022
المواطن - فريق التحرير

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أصدر مجلس إدارة بنك البلاد التوصية، بتوزيع 500 مليون ريال أرباحاً عن العام 2022 بواقع 0.50 ريال للسهم.

تفاصيل توزيع الأرباح

وأوضح البنك في بيان له على “تداول”، أن إجمالي المبلغ الموزع 500,000,000 ريال سعودي، وعدد الأسهم المستحقة 1,000,000,000 سهم، وحصة السهم من التوزيع 0.50 ريال بعد خصم الزكاة، ونسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية (5%).

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تاريخ الأحقية

وتابع البنك أن تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين لأسهم البنك سيكون بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة للبنك والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية والذي سيتم الإعلان عن موعد انعقادها لاحقاً.

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