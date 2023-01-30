بنك الرياض يعلن عن وظائف إدارية شاغرة

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كشف بنك الرياض (Riyad Bank)، عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس للعمل بفروع البنك – مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط.
وأوضح البنك أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي:
1- مشرف إدارة العقود.
(Contract Management Supervisor)
– درجة البكالوريوس في التخصصات الإدارية، القانونية ذات الصلة.
– ما لا يقل عن 5 سنوات من الخبرة ذات الصلة.
– مستوى متقدم في اللغة الإنجليزية.
2- رئيس قسم تقييم ومنع مخاطر الاحتيال.
(Head of Fraud Risk Assessment & Prevention)
– درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو التجارة أو الهندسة أو العلوم أو أي مجال آخر ذي صلة
– شهادات معترف بها دوليا في إدارة المخاطر أو الاحتيال، مثل CFE أو FRM أو CIA.
3- مدير البرنامج.
(Program Manager)
– درجة البكالوريوس في علوم الحاسب أو تقنية المعلومات أو المالية أو إدارة الأعمال.
– شهادة إدارة المشاريع الدولية ، على سبيل المثال PMP ، PMI، وغيرها.
وأشار إلى أن التقديم على الوظائف متاح الآن حتى الاكتفاء من العدد المطلوب، والتقديم من خلال الروابط أدناه:
2- رئيس قسم تقييم ومنع مخاطر الاحتيال.