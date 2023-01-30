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لحملة مؤهل البكالوريوس

بنك الرياض يعلن عن وظائف إدارية شاغرة

2023-01-30 الساعة 12:14
بنك الرياض يعلن عن وظائف إدارية شاغرة
المواطن - الرياض

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كشف بنك الرياض (Riyad Bank)، عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس للعمل بفروع البنك – مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط.

المسميات الوظيفية

وأوضح البنك أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي:

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1- مشرف إدارة العقود.
‏(Contract Management Supervisor)

– درجة البكالوريوس في التخصصات الإدارية، القانونية ذات الصلة.
– ما لا يقل عن 5 سنوات من الخبرة ذات الصلة.
– مستوى متقدم في اللغة الإنجليزية.

2- رئيس قسم تقييم ومنع مخاطر الاحتيال.
‏(Head of Fraud Risk Assessment & Prevention)

– درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو التجارة أو الهندسة أو العلوم أو أي مجال آخر ذي صلة
– شهادات معترف بها دوليا في إدارة المخاطر أو الاحتيال، مثل CFE أو FRM أو CIA.

3- مدير البرنامج.
‏(Program Manager)

– درجة البكالوريوس في علوم الحاسب أو تقنية المعلومات أو المالية أو إدارة الأعمال.
– شهادة إدارة المشاريع الدولية ، على سبيل المثال PMP ، PMI، وغيرها.

طريقة التقديم

وأشار إلى أن التقديم على الوظائف متاح الآن حتى الاكتفاء من العدد المطلوب، والتقديم من خلال الروابط أدناه:

1- مشرف إدارة العقود.

2- رئيس قسم تقييم ومنع مخاطر الاحتيال.

3- مدير البرنامج.

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