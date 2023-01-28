بوتين يخطط لضربة جديدة في ذكرى مرور عام على الحرب  

قالت التقارير الأمريكية إن روسيا تخطط لضربة استباقية جديدة، وذلك بحسب ما أظهرت صور الأقمار الصناعية التي توثق قوات بوتين وهي تبني تحصينات جديدة.

موسكو تستعد لأقصى قدر من الهجوم

وقال سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، أوليكسي دانيلوف: إن موسكو تستعد لشن هجوم جديد احتفالًا بالذكرى الأولى لغزوها في 24 فبراير، متابعًا: إنهم يستعدون الآن لأقصى قدر من الهجوم؛ لأنهم يعتقدون أنه ينبغي الاحتفال بإنجاز جديد بحلول الذكرى السنوية.

وقال لراديو سفوبودا: يستعد بوتين لشن هجوم جديد بحلول 24 فبراير، مضيفًا أن الجيش الروسي يستكشف القدرات الدفاعية للقوات الأوكرانية في منطقة زاباروجيا منذ أسبوع.

وفي الوقت نفسه، تُظهر تحليلات الاستخبارات وجود تحصينات روسية جديدة على طول الجبهة في منطقة لوغانسك وعلى الحدود الروسية نزولاً إلى دونيتسك وعبر زاباروجيا وخيرسون.

وقال محلل الاستخبارات، برادي أفريك، الذي يعمل في معهد أمريكان إنتربرايز، لصحيفة ديلي بيست: إنهم يحاولون بشكل أساسي تعزيز مكاسبهم والحفاظ على الأجزاء التي احتفظوا بها حتى الآن.

وتابع: أعتقد أنها بالتأكيد رسالة إلى الجنود في أوكرانيا، وإلى كل من قد يشاهدونها.

مكاسب روسيا في أسبوع

ويُذكر أنه خلال أسبوع واحد فقط، شنت قوات بوتين هجمات على المدن، وشددت القتال في شرق أوكرانيا تزامنًا مع وصول أسراب الدبابات الغربية.

وخلال الـ 48 ساعة الماضية، كانت قوات موسكو تحاول اختراق الخطوط الأمامية لأوكرانيا في منطقة دونباس، وأخضعت روسيا أيضًا مزيدًا من المدن الأوكرانية.

وقد تم اعتراض 47 صاروخًا من أصل 59 صاروخًا اخترقت أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية، كما شنت موسكو كذلك 37 ضربة جوية.