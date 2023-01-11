بوتين يرحب بإجراء محادثات بشأن أوكرانيا

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أعلن الكرملين، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منفتح لإجراء محادثات بشأن أوكرانيا، مشيرًا إلى إمكانية إجراء محادثات مع الغرب.
وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إن الوضع مع الغرب فيما يتعلق بأوكرانيا يشير إلى إمكانية إجراء محادثات، ونفضل تحقيق أهدافنا عبر عملية سياسية ودبلوماسية.
وأضاف: لا توجد آفاق لمفاوضات سلام مع أوكرانيا إذ إن القانون في كييف يحظر إجراء حوار مع روسيا، والغرب لا يسمح لكييف بإبداء المرونة.
وتابع: كانت روسيا مستعدة دائمًا لحل المشكلات من خلال المفاوضات، وقد قال الرئيس بوتين مرارًا وتكرارًا إننا ما زلنا مستعدين لذلك. وبالطبع، فإن تحقيق أهدافنا بالوسائل السلمية والسياسية والدبلوماسية هو الخيار المفضل لدينا.
وأوضح المتحدث باسم الكرملين، أنه في ظل بيئة قوانين أوكرانيا على رئيس أوكرانيا رفض إجراء أي اتصالات معنا أو إجراء نوع من الحوار معنا، وأيضًا نظرًا للمعطيات التي من الواضح أن الغربيين لا يميلون إلى السماح لكييف بإبداء أي مرونة في هذا الخصوص، لذلك يمكن القول إلا يوجد حاليًا احتمالات لعقد مفاوضات.
واجتمع في تركيا مفوضا حقوق الإنسان الأوكراني والروسي دميترو لوبينتس وتاتيانا موسكالكوفا، أمس الثلاثاء، وهو اجتماع نادر على هذا المستوى بين مسؤولين من البلدين منذ عدة أشهر.
وقال لوبينتس عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، إن المندوبين بحثا في مجموعة واسعة من الملفات الإنسانية والحالات المتعلقة بتقديم مساعدة في مجال حقوق الإنسان لمواطني البلدين.