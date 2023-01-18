بوتين يروي موقفًا مأساويًا لوالدته ويكشف عن مصير أخيه

تحدث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، عن بعض القصص العائلية الخاصة أثناء حصار لينينغراد في فترة الحرب الوطنية العظمى.

وقال بوتين خلال مشاركته في فعاليات بمناسبة الذكرى 80 لرفع الحصار عن لينينغراد في مدينة سانبطرسبوغ: لقد سرقوا بطاقة التموين الخاصة بوالدتي، جاءت للحصول على الخبز، فضربها أحدهم على ذراعها، وأمسك بالبطاقة وهرب، وانتهى الأمر، لم نكن نستطيع الحصول على خبز لأيام.

مصير شقيق بوتين

وأكد الرئيس الروسي على أهمية الاعتراف بالإبادة الجماعية لسكان الاتحاد السوفيتي خلال الحرب العالمية الثانية، حيث قال الرئيس في اجتماع له مع قدامى المحاربين إن قضية الاعتراف بالإبادة الجماعية ضد السكان المدنيين في الاتحاد السوفيتي أثناء الحرب مهمة للغاية.

وقال إنه خلال محاكمات نورنبرغ كان من المستحيل تقديم جميع الأدلة والنظر في جميع الحقائق التي تشهد على هذه الإبادة الجماعية.

وتابع بوتين: لقد عثرت إدارة البحث على أخي الذي دفن في مدافن بيسكاريوف، لم يكن والداي يعرفان بوفاته، أرسلوا لهما فقط قطعة من الورق كتب عليها أنه مات أثناء الحصار وهذا كل شيء.

أما إدارة البحث فقد قامت بالبحث حتى عثرت على الموقع الذي دفن فيه، لذلك أعرف من تجربتي الخاصة أن هذا الجهد هو عمل جيد ونبيل.

انتصار روسيا أمر حتمي

وفي سياق آخر، قال بوتين إنه كان يمكن حل الأزمة مع أوكرانيا سلميًا لكن غرور قادتها كان كبيرًا، مضيفًا: كييف خدعتنا أكثر من مرة ودفعتنا للعملية العسكرية.

وقال الرئيس الروسي أيضًا: انتصارنا في أوكرانيا أمر حتمي.