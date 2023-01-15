بوتين يوبخ وزيرًا: لماذا تلعب دور الأحمق؟

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فقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدوءه، خلال الجلسة الأولى للحكومة في عام 2023، موجهاً الانتقاد لوزير التجارة والصناعة، بسبب عقود الطائرات.
الرئيس الروسي #بوتين يفقد هدوءه خلال اجتماع ويوبّخ وزير الصناعة علناً بسبب التأخير في طلب الطائرات: لماذا تلعب دور الأحمق؟ #روسيا #العربية pic.twitter.com/Sozt0XGdt2قد يهمّك أيضاً
— العربية (@AlArabiya) January 15, 2023
اتهم بوتين الوزير دينيس مانتوروفو، في مداخلة استمرت لدقائق، بالتأخيرات البيروقراطية في طلب الطائرات المدنية والعسكرية.
وقال الرئيس الروسي: الأمر يستغرق وقتاً طويلاً، وقتاً طويلاً جداً. لماذا تتلكأ؟ متى ستوقع العقود؟.
وتابع بوتين حديثه لوزير الصناعة: أقولها لك لكي ننه هذا الاجتماع، لماذا نزعج بعضنا البعض؟
وأضاف: لا توجد عقود كما أخبرني رؤساء تلك الشركات، لماذا تلعب دور الأحمق؟.
عُقد الاجتماع الأول للحكومة الروسية لهذا العام، في نفس اليوم الذي قرر فيه الرئيس بوتين تعيين قائداً أعلى جديداً لقواته في أوكرانيا، بعد ثلاثة أشهر فقط من وجوده في المنصب.