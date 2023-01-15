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بسبب تأخير عقود الطائرات

بوتين يوبخ وزيرًا: لماذا تلعب دور الأحمق؟

2023-01-15 الساعة 10:55
بوتين يوبخ وزيرًا: لماذا تلعب دور الأحمق؟
المواطن - فريق التحرير

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فقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدوءه، خلال الجلسة الأولى للحكومة في عام 2023، موجهاً الانتقاد لوزير التجارة والصناعة، بسبب عقود الطائرات.

عقود الطائرات

اتهم بوتين الوزير دينيس مانتوروفو، في مداخلة استمرت لدقائق، بالتأخيرات البيروقراطية في طلب الطائرات المدنية والعسكرية.

وقال الرئيس الروسي: الأمر يستغرق وقتاً طويلاً، وقتاً طويلاً جداً. لماذا تتلكأ؟ متى ستوقع العقود؟.

انزعاج بوتين

وتابع بوتين حديثه لوزير الصناعة: أقولها لك لكي ننه هذا الاجتماع، لماذا نزعج بعضنا البعض؟

وأضاف: لا توجد عقود كما أخبرني رؤساء تلك الشركات، لماذا تلعب دور الأحمق؟.

قائد عسكري جديد

عُقد الاجتماع الأول للحكومة الروسية لهذا العام، في نفس اليوم الذي قرر فيه الرئيس بوتين تعيين قائداً أعلى جديداً لقواته في أوكرانيا، بعد ثلاثة أشهر فقط من وجوده في المنصب.

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