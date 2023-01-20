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تولى منصب وزارة الدفاع بعد استقالة كريستين لامبرخت    

بوريس بيستوريوس.. رجل بوتين الجديد في حكومة ألمانيا

2023-01-20 الساعة 1:57
بوريس بيستوريوس.. رجل بوتين الجديد في حكومة ألمانيا
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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تولى بوريس بيستوريوس منصب وزير الدفاع الألماني، عقب استقالة كريستين لامبرخت، لكن الأمر يتعدى كونه ملء فراغ وزاري، فاختيار بيستوريوس تحديدًا أثار جدلًا واسعًا في ألمانيا؛ بسبب ماضيه مع روسيا.

 بوريس بيستوريوس.. رجل بوتين الجديد في حكومة ألمانيا 

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وقال النائب عن مقاطعة ساكسونيا في البوندستاغ (البرلمان الألماني)، تيلمان كوبان لصحيفة بيلد الألمانية: بوريس بيستوريوس رجل الاتحاد الروسي يأخذ مكانه في الوزارة الفيدرالية الألمانية.

وأوضح: يمتلك الرجل خططًا مؤيدة للكرملين منذ زمن، وعليه الآن أن يوضح سياسته تجاه أوكرانيا ويترك خططه السابقة.

مواقف بيستوريوس المؤيدة لـ بوتين

شغل وزير الدفاع الألماني منصب نائب رئيس مجموعة الصداقة الألمانية الروسية التي تم حلها في 2022 عقب دخول موسكو لكييف، كما أيد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في 2014.

وفي عام 2018 انتقد العقوبات المفروضة على روسيا وطلب مراجعتها وكتب حينها يقول إنه يشكك في فعاليتها.

وبالإضافة لما سبق، شارك في جولة من المحادثات مع دبلوماسيي بوتين في نهاية عام 2016، وناقش العلاقات الألمانية الروسية مع السفير آنذاك فلاديمير غرينين.

ووفقًا لـ بيلد، فقد دعا بيستوريوس إلى توأمة المدن بين المدن الألمانية والروسية، وفي هذه المرحلة، كان بوتين بالفعل دخل شبه جزيرة القرم وهاجم شرق أوكرانيا.

أزمة إرسال الدبابات إلى أوكرانيا 

وفي حين أن وزير الدفاع الألماني الجديد لم يكمل أسبوعًا في منصبه، إلا أن أثار الجدل بالفعل، حيث يعارض إرسال دبابات من طراز ليوبارد إلى كييف، ووضع شرطًا بأن تبدأ أمريكا أولًا بإرسال دباباتها.

في المقابل، ترى واشنطن أن إرسال الدبابات الثقيلة الخاصة بها أمر غير ذي مغزى أو جدوى، وتحدثت مرارًا على المشاكل اللوجستية التي ستقابلها.

رد فعل أوكرانيا 

في المقابل، طالبت أوكرانيا بيستوريوس أن ينأى بنفسه بوضوح عن ماضيه في روسيا، وقال وزير الخارجية، أندريه ميلنيك: يجب أن تكون هناك زيادة هائلة في شحنات الأسلحة الألمانية بحيث تكون أفضل إجابة على التصريحات السابقة المتعلقة بروسيا ولضمان فوز أوكرانيا.

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