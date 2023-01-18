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بوسكيتس يحسم موقفه من عرض النصر

2023-01-18 الساعة 2:04
بوسكيتس يحسم موقفه من عرض النصر
المواطن - فريق التحرير

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حسم نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، سيرجيو بوسكيتس موقفه من الانضمام إلى صفوف النصر في الميركاتو الشتوي الحالي.

بوسكيتس يرفض عرض النصر

وذكرت إذاعة “راديو كتالونيا”: “بوسكيتس رفض عرضًا للعب في النصر، مقابل 20 مليون يورو في الموسم الواحد، ولم يقرر بعد مسألة استمراره مع فريق برشلونة أم الرحيل خلال الفترة المقبلة”.

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بوسكيتس
سيرجيو – المصدر @SEFutbol

وأضافت الإذاعة الإسبانية: “المدرب تشافي يريد الإبقاء على جهود بوسكيتس لموسم آخر على الأقل، وهو احتمال قائم بقوة، ولكن لم يتم حسم الأمر حتى الآن”.

وينتهي عقد النجم الإسباني سيرجيو صاحب الـ34 عامًا، مع برشلونة، بنهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي، ما دفع إدارة النصر لتقديم عرض إليه، بعد نجاحها في حسم صفقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

بوسكيتس
سيرجيو – المصدر @SEFutbol

النصر هذا الموسم

على الجانب الآخر، يسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بقيادة مدربه الفرنسي رودي جارسيا بشكل مميز في دوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث ينفرد بصدارة جدول الترتيب برصيد 30 نقطة من 13 مباراة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره الاتفاق، مساء يوم الأحد المقبل، على ملعب مرسول بارك في الرياض، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي.

النصر
لاعبو النصر – المصدر spl

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