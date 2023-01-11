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بوسكيتس يرفض عرض النصر

2023-01-11 الساعة 7:20
بوسكيتس يرفض عرض النصر
المواطن - محمد سمعه

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كشفت تقارير صحفية أن الإسباني سيرخيو بوسكيتس لاعب نادي برشلونة الإسباني، رفض فكرة الانضمام لنادي النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقدم نادي النصر عرضًا مغريًا لنجم برشلونة حيث سيحصل على راتب سنوي قدره 13 مليون يورو، لكن النجم الإسباني يُفضل البقاء مع برشلونة.

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وقالت صحيفة Sport الكتالونية حول هذا الأمر إن نجم برشلونة يشعر بالراحة بوجود المدرب تشافي هيرنانديز كما صرف النظر عن الانضمام للنصر رغم قوة عرض الفريق السعودي.

الدوري الأمريكي 

وربما يفكر بوسكيتس في الانتقال للدوري الأمريكي بنهاية الموسم الحالي.

وكان نجم برشلونة، قال في تصريحات إعلامية في نوفمبر الماضي إنه بحلول فبراير المقبل سيحدد مصيره مع النادي الكتالوني إما بالتجديد أو الرحيل لفريق آخر.

سيرخيو بوسكيتس لاعب برشلونة

إنجازات سيرخيو بوسكيتس

ويلعب نجم برشلونة مع الفريق الأول بالنادي الكتالوني منذ عام 2008، وقت وجود المدرب المخضرم بيب جوارديولا، وفاز مع برشلونة بـ 8 ألقاب في الدوري الإسباني، 7 ألقاب في كأس ملك إسبانيا، 6 ألقاب في السوبر الإسباني، 3 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، 3 ألقاب في السوبر الأوروبي، 3 ألقاب لبطولة كأس العالم للأندية.

كما فاز مع المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم عام 2010 ولقب كأس أمم أوروبا عام 2012.

وكان بوسكيتس اعتزل اللعب دوليًا مع المنتخب الإسباني بعد توديع مونديال قطر من دور الـ16، كما تعرض لانتقادات قوية من جماهير برشلونة بسبب تراجع مستواه مؤخرًا.

 

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