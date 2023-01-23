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أصرت على ضرورة انتصار أوكرانيا وأوروبا في الحرب

بولندا تتحدى ألمانيا: سنرسل الدبابات إلى كييف بموافقة برلين أو بدونها 

2023-01-23 الساعة 6:30
بولندا تتحدى ألمانيا: سنرسل الدبابات إلى كييف بموافقة برلين أو بدونها 
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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قال رئيس وزراء بولندا، ماتيوز مورافيكي، إن بلاده ستطلب موافقة ألمانيا على إرسال دبابات ليوبارد الألمانية الصنع إلى كييف، لكنه في الوقت نفسه أكد على أن إجابة برلين ليس لها أهمية أساسية.

بولندا تصر على دعم كييف

وقالت بولندا إنها مستعدة لإرسال دبابات إلى أوكرانيا بدون موافقة ألمانيا، حيث يتزايد الضغط على برلين لتزويدها بالأسلحة الثقيلة التي كانت كييف تطالب بها.

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وتابع ماتيوز مورافيكي: حتى لو لم نحصل على هذه الموافقة، فسنستمر في نقل دباباتنا مع الدول الأخرى إلى أوكرانيا.

بولندا تتحدى ألمانيا سنرسل الدبابات إلى كييف مع أو دون موافقة برلين 

قالت بولندا إنها مستعدة لإرسال 14 دبابة ليوبارد إلى أوكرانيا، وفي تصريحات سابقة، وصف مورافيكي موقف ألمانيا بأنه غير مقبول.، قائلًا: أحاول أن أزن كلامي لكنني سأقولها بصراحة، أوكرانيا وأوروبا ستنتصران في هذه الحرب، مع ألمانيا أو بدونها.

تعرض ألمانيا لضغوط مكثفة

وتتعرض برلين لضغوط شديدة للإفراج عن المعدات العسكرية بعد أن فشلت في اتخاذ قرار أثناء قمة الدفاع الدولية، الذي كان مرتقبًا بشدة، الجمعة الماضية.

وأثار تعليق وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بربوك، أمس الأحد بأن بلادها لن تقف في طريق إرسال بولندا لدبابات ليوبارد إلى أوكرانيا بعض الارتباك في برلين.

بولندا تتحدى ألمانيا سنرسل الدبابات إلى كييف مع أو دون موافقة برلين 

وفي الوقت الحالي، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان تصريحها يشير إلى تحول في موقف الحكومة أم أنه مجرد محاولة من حزب الخضر لتصحيح استراتيجية الاتصال الفاشلة للمستشار أولاف شولز.

وقالت صحيفة الغارديان: من الصعب تخيل حقيقة أن شولتز سيعيق طلب بولندا الرسمي لتزويد كييف بدبابات Leopard 2، لأسباب ليس أقلها أنها ستفجر انقسامًا غير معهود في الدول الغربية والناتو.

بولندا تتحدى ألمانيا سنرسل الدبابات إلى كييف مع أو دون موافقة برلين 

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