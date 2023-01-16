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دعا ألمانيا لإرسال أسلحتها لكييف

بولندا: هزيمة أوكرانيا ستكون مقدمة الحرب العالمية الثالثة

2023-01-16 الساعة 6:04
بولندا: هزيمة أوكرانيا ستكون مقدمة الحرب العالمية الثالثة
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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قال رئيس وزراء بولندا، ماتيوز موراويكي، اليوم الاثنين، إن هزيمة أوكرانيا على يد قوات الجيش الروسي تعني إيذانًا ببدء الحرب العالمية الثالثة، وفي هذا الإطار دعا ألمانيا لتزويد كييف بمجموعة واسعة من الأسلحة قائلًا لهم: أرسلوا كل أسلحتكم لكييف.

وأعرب عن أمله في أن توافق ألمانيا قريبًا على نقل دبابات القتال لتعزيز دفاع أوكرانيا ضد القوات الروسية في الحرب.

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حكومة شولتز بين المطرقة والسندان

وجاءت تصريحات رئيس الوزراء ماتيوز موراويكي في الوقت الذي يواجه فيه المستشار الألماني أولاف شولتز ضغوطًا أوروبية متزايدة للموافقة على دبابات قتالية ألمانية الصنع من أجل كييف.

وقدمت الحكومة الألمانية مساعدات عسكرية كبيرة لأوكرانيا منذ الغزو الروسي، لكنها واجهت أيضًا انتقادات شعبية، بما في ذلك من داخل الائتلاف الحاكم في ألمانيا.

بولندا هزيمة أوكرانيا ستكون مقدمة الحرب العالمية الثالثة

هجوم مكثف من روسيا على أوكرانيا

وقال مورافيكي إنه يعتقد أن الحكومة الألمانية ستستجيب للضغوط الدولية المتزايدة لتقديم دبابات قتالية لأوكرانيا حيث تشن روسيا هجمات لا هوادة فيها على المدنيين والمباني السكنية والبنية التحتية للطاقة.

قال مورافيتسكي أثناء مغادرته إلى برلين: لا أستطيع أن أتخيل أن ألمانيا ستجعلنا ننتظر طويلاً لمثل هذا الاتفاق.

وأشار إلى أن ألمانيا وعدت بنظام دفاع جوي باتريوت بعد ضغوط من بينها وارسو.

وقال الرئيس البولندي مؤخرًا إن بلاده تريد إرسال سرية من دبابات ليوبارد 2 ألمانية الصنع، أي 14 دبابة، إلى أوكرانيا، لكنها تريد أن يكون هذا النقل جزءًا من جهد منسق من قبل حلفاء الناتو.

هذا البيان العلني للرئيس أندريه دودا في لفيف، أوكرانيا، كان يُنظر إليه على أنه جزء من الضغط الدولي المتزايد على ألمانيا لتسليح أوكرانيا بشكل أفضل.

وبموجب القواعد العامة لبيع الأسلحة، ستحتاج الحكومة الألمانية إلى منح موافقتها على بولندا وأي دولة أخرى لتقديم الدبابات الألمانية الصنع إلى دولة ثالثة.

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