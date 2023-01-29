بوليفارد وورلد يحطم 6 أرقام قياسية بأكثر من 120 تجربة

أعلن رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ، تحقيق منطقة بوليفارد وورلد 6 أرقام قياسية في موسوعة جينيس.

6 أرقام قياسية

واستمرارًا للإنجازات التي تسطّرها هيئة الترفيه، قال آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر: حطم بوليفارد وورلد بأكثر من 120 تجربة و10 مناطق 6 أرقام قياسية في موسوعة جينيس.

ودخلت بحيرة لاجون في منطقة بوليفارد وورلد بالرياض موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكبر بحيرة صناعية في العالم.

ونشر الحساب الرسمي لتقويم الرياض، لقطات ممتعة لفعاليات إيريا 15 بمنطقة بوليفارد وورلد، حيث أظهرت اللقطات التي وثقها الحساب على موقع تويتر، تجارب حية تفاعلية مع الزوار.

واستقبل موسم الرياض خلال فعالياته التي استمرت قرابة 3 أشهر ما يزيد على 12 مليون زائر من داخل المملكة وخارجها؛ ما يعكس جاذبية ما تميز به الموسم وتنوع فعالياته وتحوله إلى نقطة جذب رئيسة للزوار والسواح من الداخل والخارج بدعم وتوجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.