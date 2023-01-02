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أثارت فضول المارة

بومة نادرة تظهر بعد اختفاء دام 100 عام

2023-01-02 الساعة 2:03
بومة نادرة تظهر بعد اختفاء دام 100 عام
المواطن - فريق التحرير

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شوهدت بومة ثلجية نادرة ذات ريش أبيض تستوطن عادة القطب الشمالي على أحد المنازل جنوبي كاليفورنيا لأول مرة منذ أكثر من 100 عام.

لم يرصد سابقًا

وقال مراقبو الطيور من جميع أنحاء الولاية الأمريكية الذين توقفوا لساعات لمحاولة تصوير ومشاهدة الطائر النادر: إن هذا الطائر لم يرصد سابقًا في هذه المنطقة منذ أكثر من 100 عام.

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ولا يزال المسار الذي تتبعته البومة لقطع أكثر من 2000 ميل نحو الجنوب قادمًا من القطب الشمالي يشكل لغزًا بالنسبة للخبراء، حيث تعيش هذه الطيور فقط في المناطق القطبية.

أثار فضول المارة

وشوهد الطائر عدة مرات على مدار الأسبوع في عدد من المناطق على أسطح الأبنية، الأمر الذي أثار فضول المارة بسبب شكله الملفت، بحسب ما نقلته وسائل إعلام أمريكية.

من المعروف أن البومة الثلجية موطنها الأصلي في التندرا في القطب الشمالي، وتمتلك ريشًا أبيض مع بعض النقط السوداء (مرقطة)، الأمر الذي يسمح لها بالتخفي في الثلوج، ويتواجد منها حاليًّا على قيد الحياة 30 ألف واحدة فقط، بحسب التقديرات.

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