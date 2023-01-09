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تعليقًا على اقتحام مناصري الرئيس السابق للقصر الرئاسي

بيان عاجل من البيت الأبيض بشأن أحداث البرازيل

2023-01-09 الساعة 1:02
بيان عاجل من البيت الأبيض بشأن أحداث البرازيل
المواطن - فريق التحرير

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أدان البيت الأبيض، أمس الأحد، في بيان عاجل، اقتحام أنصار الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو القصر الرئاسي والبرلمان.

إدانة

وأضاف البيت الأبيض في بيان له: “ندين محاولة تقويض الديمقراطية في البرازيل، والرئيس الأمريكي جو بايدن يتابع الوضع عن كثب”.

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من جانب آخر، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان له: استخدام العنف ضد المؤسسات الديمقراطية أمر غير مقبول وندعو لإنهاء أعمال الشغب في البرازيل بشكل فوري.

تصرفات همجية

ومنذ قليل، قال رئيس البرازيل لولا دا سيلفا: إن اقتحام أنصار الرئيس السابق جايير بولسونارو القصر الرئاسي والبرلمان، تصرفات همجية وفاشية.

وأردف دا سيلفا في بيان صحفي: الأمن الفيدرالي سيتسلم الأمن في العاصمة برازيليا حتى 31 يناير، حيث إن هناك قصورًا أمنيًّا في العاصمة.

وتوعد دا سيلفا بمعاقبة كل الذين شاركوا في أعمال الاقتحام، فيما تعهد المدعي العام البرازيل بمحاسبة المتورطين في أعمال الشغب، بينما قال وزير العدل: إن محاولات الاقتحام العبثية لأنصار بولسونارو لن تسود.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة توثق لحظة اقتحام مناصري الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو للقصر الرئاسي ومبنى البرلمان.

واندلعت مواجهات عنيفة بين الشرطة البرازيلية وأنصار بولسونارو الذين يواصلون التظاهر منذ أداء الرئيس الجديد لولا دا سيلفا، اليمين الدستورية الأسبوع الماضي، مطالبين الجيش بتنفيذ انقلاب عسكري.

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