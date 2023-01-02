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بعد قدوم كريستيانو رونالدو

بيتي مارتينيز يرفض مغادرة النصر

2023-01-02 الساعة 5:03
بيتي مارتينيز يرفض مغادرة النصر
المواطن - فريق التحرير

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حسم النجم الأرجنتيني بيتي مارتينيو موقفه من الاستمرار في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر خلال الفترة المقبلة.

بيتي ماريتينز يرغب في الاستمرار

ولفتت صحيفة TyC الأرجنتينية، اليوم الاثنين، إلى أن بيتي مارتينيز يرفض الرحيل عن النصر حاليًا، حيث يُفضل الاستمرار في صفوفه، واللعب بجوار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

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بيتي مارتينيز
بيتي مارتينيز – المصدر spl

وكان بيتي مارتينيز قد ابتعد عن المشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بسبب الإصابات، إلا أنه عاد للمشاركة في التدريبات الجماعية، ولكنه خرج من حسابات المدرب رودي جارسيا، قبل أن يُشارك مؤخرًا.

بيتي مارتينيز
بيتي مارتينيز – المصدر spl

ونجح نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر في التعاقد مع كريستيانو رونالدو صاحب الـ37 عامًا، حيث تم توقيع العقود معه رسميًا حتى عام 2025، وسيتم تقديمه للجماهير في حفل ضخم، يوم غد الثلاثاء، في ملعب مرسول بارك.

كريستيانو رونالدو
موعد تقديم رونالدو – المصدر @AlNassrFC

النصر في دوري روشن

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة الطائي، مساء يوم الخميس المقبل، على ملعب مرسول بارك في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 26 نقطة، فيما يقع الطائي في المركز السابع برصيد 18 نقطة.

النصر
لاعبو فريق النصر في دوري روشن – المصدر spl

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