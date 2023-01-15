بيدري يُعزز من تقدم برشلونة بالهدف الثالث

نجح بيدري في تعزيز تقدم نادي برشلونة بتسجيله الهدف الثالث في نهائي كأس السوبر الإسباني ضد نادي ريال مدريد في المباراة المقامة على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

وتلقى بيدري تمريرة ساحرة من اللاعب جافي ليُحرز الأول، الهدف الثالث للبارشا في الدقيقة الـ69 من عمر المباراة.

وفي الشوط الأول، أحرز جافي الهدف الأول للبارشا بالدقيقة الـ34 بعد تمريرة متقنة من المهاجم البولندي روبيرت ليفاندوفسكي.

وواصل البارشا ضغطه ليسجل الهدف الثاني عبر ليفاندوفسكي في الدقيقة الـ44.

وكان برشلونة صعد لنهائي السوبر الإسباني، بعد فوزه على نادي ريال بيتيس بركلات الجزاء الترجيحية، وصعد ريال مدريد للنهائي بعد الفوز على فالنسيا بركلات الجزاء الترجيحية أيضًا.