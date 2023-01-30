بيع أخطر موقع مجاني لرصد الطائرات

برزت واقعة إعلان طالب أمريكي عبر حسابه على موقع تويتر عن تتبعه لخط سير الطائرة الخاصة للملياردير إيلون ماسك.

غلق الحساب

وقام إيلون ماسك بصفته رئيسًا لشركة تويتر، بغلق حسابه الخاص على منصة التغريدات كعقاب على ما قام به من اختراق لخصوصية ماسك، بعد استخدامه لموقع تتبع مجاني لحركة الطائرات المدنية هو موقع ADS-B Exchange.

وبعد مرور أسابيع على حادثة التتبع، أعلن الطالب الأمريكي جاك سويني أن الموقع المجاني لتتبع حركة الطيران المدني ADS-B Exchange تم بيعه رسميًا لشركة أخرى متخصصة بمجال بيانات الطيران هي شركة JetNet.

صفقة البيع

وأفاد موقع “بيزنس انسايدر”، بأن الطالب الذي تخصص في تتبع مسار طائرات المشاهير، أعلن عن قلقه مما قد يحدث لهذا الموقع الذي كان يتيح له تتبع حركة الطيران للمشاهير حول العالم بشكل مجاني، بعد أن استحوذت شركة أخرى على حقوق الموقع، قد يتم غلقه أو تقديم خدماته بمقابل مادي في المستقبل.

واشتهر سويني، طالب أمريكي يبلغ من العمر 20 عامًا، بإطلاقه لحسابات على موقع تويتر لتتبع طائرات المشاهير، كان منها حساب خصصه لتتبع طائرة إيلون ماسك، تم غلقه بعد أن حمل عنوان رقمي هو @ElonJetNextDay.

رسالة المالك الجديد

وطالب الطالب الأمريكي بمقاطعة الموقع في المستقبل، بينما قال الرئيس التنفيذي لموقع تتبع رحلات الطيران دان ستريفريت “إنه ستلبي الصفقة احتياجات العمل لمستخدمينا مع الحفاظ على أساسياتنا المتحمسة بالعمل وبياناتنا غير المصفاة”.

وتوفر شركة ADS-B خدمة تتبع خطوط رحلات الطيران المدني مجانًا، وكانت قد تأسست بإطلاق موقعها الإلكتروني في عام 2016، باستخدام أكثر من 9000 راديو متطوع لتتبع حركة الطائرات، مع مصادر بث للبيانات من أنحاء العالم.

ويستخدم الموقع تكنولوجيا مراقبة شبيهة بتكنولوجيا الـ GPS، توصل بين طائرة وأخرى، وبين طائرة ومركز تتبعها على الأرض.