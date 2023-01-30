Icon

الداخلية : 4 عقوبات لمن يسهل دخول مخالفي أمن الحدود Icon البنك المركزي يطالب شركات التأمين بتقارير أسعار وثائق المركبات والطبي Icon الصحة : 55 إصابة كورونا جديدة وحالة وفاة واحدة Icon الأحمدي يحدد مواصفات ومهارات مهنة صانع الثروات Icon فعاليات تكاتف تجذب الرياضيين والجمهور بتبوك Icon وظائف شاغرة بشركة أرامكو روان للحفر Icon وظائف شاغرة في الهيئة الملكية بالعلا Icon وظائف شاغرة لدى البريد السعودي Icon وصول نجوم الفن للرياض استعدادًا لحفل ليلة صوت الأرض Icon تحولات جذرية تشهدها الرياضة السعودية تقودها للعالمية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

تكنولوجيا
حصاد اليوم
حظره إيلون ماسك بسبب تتبعه

بيع أخطر موقع مجاني لرصد الطائرات

2023-01-30 الساعة 12:47
بيع أخطر موقع مجاني لرصد الطائرات
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

برزت واقعة إعلان طالب أمريكي عبر حسابه على موقع تويتر عن تتبعه لخط سير الطائرة الخاصة للملياردير إيلون ماسك.

غلق الحساب

وقام إيلون ماسك بصفته رئيسًا لشركة تويتر، بغلق حسابه الخاص على منصة التغريدات كعقاب على ما قام به من اختراق لخصوصية ماسك، بعد استخدامه لموقع تتبع مجاني لحركة الطائرات المدنية هو موقع ADS-B Exchange.

قد يهمّك أيضاً
Img

تسجيل 39 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 27

Img

ضبط عمالة مخالفة تجمع وتفرز النفايات في بقيق

وبعد مرور أسابيع على حادثة التتبع، أعلن الطالب الأمريكي جاك سويني أن الموقع المجاني لتتبع حركة الطيران المدني ADS-B Exchange  تم بيعه رسميًا لشركة أخرى متخصصة بمجال بيانات الطيران هي شركة JetNet.

صفقة البيع

وأفاد موقع “بيزنس انسايدر”، بأن الطالب الذي تخصص في تتبع مسار طائرات المشاهير، أعلن عن قلقه مما قد يحدث لهذا الموقع الذي كان يتيح له تتبع حركة الطيران للمشاهير حول العالم بشكل مجاني، بعد أن استحوذت شركة أخرى على حقوق الموقع، قد يتم غلقه أو تقديم خدماته بمقابل مادي في المستقبل.

واشتهر سويني، طالب أمريكي يبلغ من العمر 20 عامًا،  بإطلاقه لحسابات على موقع تويتر لتتبع طائرات المشاهير، كان منها حساب خصصه لتتبع طائرة إيلون ماسك، تم غلقه بعد أن حمل عنوان رقمي هو @ElonJetNextDay.

رسالة المالك الجديد

وطالب الطالب الأمريكي بمقاطعة الموقع في المستقبل، بينما قال الرئيس التنفيذي لموقع تتبع رحلات الطيران دان ستريفريت “إنه ستلبي الصفقة احتياجات العمل لمستخدمينا مع الحفاظ على أساسياتنا المتحمسة بالعمل وبياناتنا غير المصفاة”.

وتوفر شركة ADS-B خدمة تتبع خطوط رحلات الطيران المدني مجانًا، وكانت قد تأسست بإطلاق موقعها الإلكتروني في عام 2016، باستخدام أكثر من 9000 راديو متطوع لتتبع حركة الطائرات، مع مصادر بث للبيانات من أنحاء العالم.

ويستخدم الموقع تكنولوجيا مراقبة شبيهة بتكنولوجيا الـ GPS، توصل بين طائرة وأخرى، وبين طائرة ومركز تتبعها على الأرض.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إصابة سويلم المنهالي بقطع في الرباط الصليبي
الرياضة

إصابة سويلم المنهالي بقطع في الرباط الصليبي

الرياضة
توقعات بحالة مطرية وسيول الأسبوع المقبل على...
السعودية اليوم

توقعات بحالة مطرية وسيول الأسبوع المقبل على...

السعودية اليوم
40 قتيلاً بسقوط حافلة في باكستان
العالم

40 قتيلاً بسقوط حافلة في باكستان

العالم
مقتل وإصابة 28 في تفجير انتحاري بمقر...
العالم

مقتل وإصابة 28 في تفجير انتحاري بمقر...

العالم
الاتحاد بطلًا لـ كأس السوبر السعودي للمرة...
الرياضة

الاتحاد بطلًا لـ كأس السوبر السعودي للمرة...

الرياضة
استخدام التحديث الجديد من واتساب الخاص متاح
تكنولوجيا

استخدام التحديث الجديد من واتساب الخاص متاح

تكنولوجيا
إيغالو: بنزيما الأفضل بالعالم ونستطيع الفوز على...
آخر الاخبار

إيغالو: بنزيما الأفضل بالعالم ونستطيع الفوز على...

آخر الاخبار
رئيس الحزم منتقدًا التحكيم بعد الخسارة أمام...
الرياضة

رئيس الحزم منتقدًا التحكيم بعد الخسارة أمام...

الرياضة