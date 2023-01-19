بيع تمثال طائر تويتر بـ 100 ألف دولار

بيع تمثال للطائر الأزرق الذي تتخذه منصة “تويتر” شعاراً لها، خلال مزاد نظمته الأربعاء شبكة التواصل الاجتماعي، مقابل 100 ألف دولار.

مزاد علني

وأقيم المزاد على ما مجموعه 631 قطعة من مقر تويتر في سان فرانسيسكو، بينها مكاتب وتجهيزات مطبخية وفرن لطهو البيتزا وآلات لصنع القهوة وأغراض للزينة، على غرار إناء زهور بطول مترين على شكل رمز “@”.

وبيعَ عمل تجهيزي مضيء يمثّل الطائر الأزرق بمبلغ 40 ألف دولار، وفق شركة “هيريتيج غلوبال بارتنرز” التي نظمت المزاد عبر الإنترنت.