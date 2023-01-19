Icon

رجل استدان لشراء أرض وأنقذ رجلاً من السجن فحدث ما لا يتوقعه! Icon بيع تمثال لطائر تويتر الشهير بـ100 ألف دولار Icon كيم كارداشيان تشتري قلادة ارتدتها الأميرة ديانا Icon الإطاحة بمواطن بحوزته لوحات مركبات مسروقة ومخدرات Icon وفاة مشجع عراقي بسبب التدافع قبل نهائي خليجي 25 Icon الزكاة: 31 يناير آخر موعد تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة Icon 3 أشياء توضح تأكيد حجزك للحج Icon ترامب: فيسبوك خسر 700 مليار دولار بسببي Icon بث دوري روشن السعودي على قناتين بإيطاليا والبرتغال Icon وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى الفنار Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

تكنولوجيا
حصاد اليوم
عبر مزاد نظمته شبكة التواصل الاجتماعي

بيع تمثال لطائر تويتر الشهير بـ100 ألف دولار

2023-01-19 الساعة 6:22
بيع تمثال لطائر تويتر الشهير بـ100 ألف دولار
المواطن - فريق التحرير

بِيعَ تمثال للطائر الأزرق الذي تتخذه شركة تويتر شعاراً لها، في مقابل مائة ألف دولار، خلال مزاد نظمته شبكة التواصل الاجتماعي، التي بدأت بتنفيذ مجموعة إجراءات لتحقيق وفرة مالية منذ استحواذ إيلون ماسك عليها في نهاية أكتوبر.

مزاد تويتر

وأقيم المزاد على ما مجموعه 631 قطعة من مقر تويتر في سان فرانسيسكو، بينها مكاتب وتجهيزات مطبخية وفرن لطهو البيتزا وعدة آلات لصنع القهوة وأغراض للزينة، على غرار إناء زهور بطول مترين على شكل رمز “@”.

قد يهمّك أيضاً
Img

اختناق 6 أفراد من عائلة جزائرية جراء تسرب غاز السخان

Img

السعودية تدعم المكتب الأممي لمكافحة الإرهاب بـ 300 ألف دولار

وبيعَ عمل تجهيزي مضيء يمثل الطائر الأزرق بمبلغ 40 ألف دولار، وفق شركة “هيريتيج غلوبال بارتنرز” التي أشرفت على تنظيم المزاد عبر الإنترنت.

أزمة تويتر

وكان إيلون ماسك قد فضل مطلع نوفمبر الماضي، أي بعد أسبوع من استحواذه على تويتر في مقابل 44 مليار دولار، الاستغناء عن خدمات نصف موظفي المجموعة البالغ عددهم 7500، موضحاً أن الشركة تخسر أكثر من أربعة ملايين دولار يومياً.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

خسارة ليدز ضد مان سيتي بثلاثية
الرياضة

خسارة ليدز ضد مان سيتي بثلاثية

الرياضة
إليسا تقرر الاختفاء بسبب جمهورها
مشاهير

إليسا تقرر الاختفاء بسبب جمهورها

مشاهير
مفقودة خميس مشيط تعاني من مشاكل نفسية...
السعودية اليوم

مفقودة خميس مشيط تعاني من مشاكل نفسية...

السعودية اليوم
تشكيل المنتخب السعودي لمواجهة اليمن
الرياضة

تشكيل المنتخب السعودي لمواجهة اليمن

الرياضة
المنتخب السعودي الـ49 عالميًا
الرياضة

المنتخب السعودي الـ49 عالميًا

الرياضة
خطة للطوارئ وجاهزية قصوى لاستقبال الأمطار بمكة...
السعودية اليوم

خطة للطوارئ وجاهزية قصوى لاستقبال الأمطار بمكة...

السعودية اليوم
إعدام 10 ملايين دجاجة في اليابان
صحة وطب‎

إعدام 10 ملايين دجاجة في اليابان

صحة وطب‎
إلغاء تأشيرات الدخول إلى روسيا مع 4...
حصاد اليوم

إلغاء تأشيرات الدخول إلى روسيا مع 4...

حصاد اليوم