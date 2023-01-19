رجل استدان لشراء أرض وأنقذ رجلاً من السجن فحدث ما لا يتوقعه! بيع تمثال لطائر تويتر الشهير بـ100 ألف دولار كيم كارداشيان تشتري قلادة ارتدتها الأميرة ديانا الإطاحة بمواطن بحوزته لوحات مركبات مسروقة ومخدرات وفاة مشجع عراقي بسبب التدافع قبل نهائي خليجي 25 الزكاة: 31 يناير آخر موعد تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة 3 أشياء توضح تأكيد حجزك للحج ترامب: فيسبوك خسر 700 مليار دولار بسببي بث دوري روشن السعودي على قناتين بإيطاليا والبرتغال وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى الفنار
بِيعَ تمثال للطائر الأزرق الذي تتخذه شركة تويتر شعاراً لها، في مقابل مائة ألف دولار، خلال مزاد نظمته شبكة التواصل الاجتماعي، التي بدأت بتنفيذ مجموعة إجراءات لتحقيق وفرة مالية منذ استحواذ إيلون ماسك عليها في نهاية أكتوبر.
وأقيم المزاد على ما مجموعه 631 قطعة من مقر تويتر في سان فرانسيسكو، بينها مكاتب وتجهيزات مطبخية وفرن لطهو البيتزا وعدة آلات لصنع القهوة وأغراض للزينة، على غرار إناء زهور بطول مترين على شكل رمز “@”.
وبيعَ عمل تجهيزي مضيء يمثل الطائر الأزرق بمبلغ 40 ألف دولار، وفق شركة “هيريتيج غلوبال بارتنرز” التي أشرفت على تنظيم المزاد عبر الإنترنت.
وكان إيلون ماسك قد فضل مطلع نوفمبر الماضي، أي بعد أسبوع من استحواذه على تويتر في مقابل 44 مليار دولار، الاستغناء عن خدمات نصف موظفي المجموعة البالغ عددهم 7500، موضحاً أن الشركة تخسر أكثر من أربعة ملايين دولار يومياً.