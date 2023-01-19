بيع تمثال لطائر تويتر الشهير بـ100 ألف دولار

بِيعَ تمثال للطائر الأزرق الذي تتخذه شركة تويتر شعاراً لها، في مقابل مائة ألف دولار، خلال مزاد نظمته شبكة التواصل الاجتماعي، التي بدأت بتنفيذ مجموعة إجراءات لتحقيق وفرة مالية منذ استحواذ إيلون ماسك عليها في نهاية أكتوبر.

مزاد تويتر

وأقيم المزاد على ما مجموعه 631 قطعة من مقر تويتر في سان فرانسيسكو، بينها مكاتب وتجهيزات مطبخية وفرن لطهو البيتزا وعدة آلات لصنع القهوة وأغراض للزينة، على غرار إناء زهور بطول مترين على شكل رمز “@”.

وبيعَ عمل تجهيزي مضيء يمثل الطائر الأزرق بمبلغ 40 ألف دولار، وفق شركة “هيريتيج غلوبال بارتنرز” التي أشرفت على تنظيم المزاد عبر الإنترنت.

أزمة تويتر

وكان إيلون ماسك قد فضل مطلع نوفمبر الماضي، أي بعد أسبوع من استحواذه على تويتر في مقابل 44 مليار دولار، الاستغناء عن خدمات نصف موظفي المجموعة البالغ عددهم 7500، موضحاً أن الشركة تخسر أكثر من أربعة ملايين دولار يومياً.