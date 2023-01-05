بيع سمكة تونة بـ 273 ألف دولار في أول مزادات العام الجديد

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تم بيع سمكة من نوع التونة زرقاء الزعانف بمبلغ 36 مليون ين “273 ألف دولار” في أول مزاد يقام في سوق السمك بالعاصمة اليابانية طوكيو هذا العام.
وبلغ سعر السمكة أكثر من ضعف أعلى سعر لها مقارنة بالعام الماضي، حيث تتطلع صناعات المطاعم والمواد الغذائية إلى التعافي من جائحة فيروس كورونا، بحسب وكالة “أنباء كيودو اليابانية” اليوم.
وتجاوز السعر المدفوع في السمكة التي تزن 212 كيلوجراماً والتي اصطادتها سفينة قرب ميناء أوما بمقاطعة أوموري شمال شرقي اليابان أعلى سعر في العام الماضي لسمكة تونة والذي بلغ 16.88 مليون ين وهو سادس أعلى سعر منذ أن أصبحت البيانات المماثلة متاحة عام 1999 .
وفاز تاجر الجملة الوسيط في طوكيو يامايوكي والشركة التي تدير مطعم سوشي جينزا أونوديرا بالمزاد الذي أقيم في واحدة من أشهر مناطق الجذب السياحي في طوكيو.