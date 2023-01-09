بينهم امرأة.. 4 مخالفين للآداب العامة في قبضة الأمن

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قبضت شرطة منطقة الرياض على 4 أشخاص لمخالفتهم نظام مكافحة جرائم المعلوماتية والآداب العامة.
وذكر الأمن العام التفاصيل، قائلًا إن شرطة منطقة الرياض قبضت على امرأة ظهرت في محتوى مرئي مُخل بالآداب العامة، ومقيم من الجنسية النيجيرية ومواطنين لمخالفتهم نظام مكافحة جرائم المعلوماتية لتوثيقهم ونشرهم المحتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات الأولية بحقهم، وإحالتهم للنيابة العامة.