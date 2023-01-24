إصابة 10 طالبات في حادث تصادم وانقلاب حافلة بالمخواة بين الرش والطش مقولة العرب للترحيب بالمطر ضبط مواطن بحوزته 84 كيلو جرامًا من القات بجازان المرور : طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا لمدة يومين الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على 3 أشخاص لهم علاقة بحزب الله وظائف هندسية وإدارية شاغرة في مجموعة سيركو التعليم تسمح للمدارس الأهلية والعالمية تقديم بداية اليوم الدراسي المملكة تُدين وتستنكر بشدة إقدام أحد المتطرفين في هولندا على تمزيق المصحف الأمم المتحدة: طالبان منعت مليون فتاة من الالتحاق بالمدارس وظائف هندسية وفنية شاغرة لدى النهدي
كشف خبير الطقس والفلك الدكتور خالد الزعاق، مصدر مقولة “أهلًا بالطش والرش” التي يقولها العرب القدماء عند نزول المطر.
"أهلا بالطش والرش" من أين أتت هذه المقولة؟
التفاصيل في #تقويم مع خالد الزعاق#نشرة_الرابعة @dralzaaq pic.twitter.com/HFWhMpDysxقد يهمّك أيضاً
— العربية برامج (@AlArabiya_shows) January 24, 2023
وقال الزعاق إن السنة تسمى “سنة ربيعية” إذا أمطرت السماء بـ 6 أمطار سيلية خلال 4 مواسم هم سهيل، الوسم، المربعانية، والشبط، وذلك بدءًا من سبتمبر حتى أبريل.
وأضاف في فقرته “تقويم” المذاعة على قناة “العربية” أن أفضل أنواع الربيع على أراضي الحرات وهي حرات عرعر، وتبوك، والمدينة المنورة، وحائل، أما أفضل أنواع الحمر على نجد ولهذا تسمى بـ”نجد العادية”.
ولفت إلى أن كثافة الربيع لهذه السنة على الحجاز في المنطقة الواقعة بين مكة المكرمة وجدة، حيث يأتيهم وسمًا طيبًا، موضحًا أنه إذا هطل المطر يعقبه الربيع ومن ثم يظهر الفقع ثم الجراد.
وأشار إلى أن المطر يسمى عند العرب القدماء “الطش”، وأوله يسمى بـ”الرش”، لذا هناك عبارة ترحيبية عند العرب القدماء “أهلًا بالطش والرش”.