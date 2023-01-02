تأجيل الدوام المدرسي في تبوك للتاسعة

أعلنت إدارة تعليم تبوك تأجيل الدوام المدرسي إلى الساعة التاسعة صباحًا؛ نظرًا لبرودة الجو، وحرصًا على سلامة الطلاب.

حتى إشعار آخر

وقالت الإدارة في تغريدة على موقع تويتر، اليوم الاثنين: نظرًا لبرودة الجو، وحرصًا على سلامة الأبناء الطلبة ومنسوبي المدارس، وجه مدير تعليم تبوك بتأجيل بداية الدوام المدرسي إلى الساعة التاسعة صباحًا بداية من الثلاثاء 10/ 6/ 1444 حتى إشعار آخر، إذ تبدأ الحصة الأولى في تمام الساعة التاسعة صباحًا.

ويشمل ذلك:

– مدارس مدينة تبوك والبدع وقطاع الضواحي والقرى.

– مدارس تيماء.

– مدارس الزيتة وعلقان بحقل.

– مدارس شرق ضباء:

الديسة/ أبو العجاج/ شواق/ شغب/ نبع داما/ البديع/ إمدان.

مدارس شرق محافظة الوجه وهي:

أم ضباع/ النشيفة/ أبو راكة/ البليطيح/ الفارعة/ حريمل/ الجو.

تعليم المدينة المنورة

وفي وقت سابق، أعلنت إدارة التعليم بمنطقة المدينة المنورة، استمرار تعليق الدراسة الحضورية غدًا الثلاثاء بمدارس المنطقة؛ وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، ومديرية الدفاع المدني بالمنطقة، وحرصًا على سلامة الجميع.

وأشارت الإدارة إلى أن العملية الدراسية ستكون مستمرة عبر منصة مدرستي.