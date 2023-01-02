تأجيل بداية الدراسة في الشمالية إلى الـ 9 صباحًا من اليوم حتى الخميس

السعودية تقتحم مستقبل الإنترنت عن طريق ماجيك ليب تسجيل 28 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 31 سفير اليابان يرتدي الزي السعودي ويهنئ قيادة وشعب المملكة بالعام الجديد المملكة تدين وتستنكر الهجوم الذي استهدف حاجزاً أمنياً في مدينة الإسماعيلية الدفاع المدني: خذوا حذركم لاحتمالية هطول أمطار رعدية في قبضة الأمن.. متورطون في إطلاق نار وسطو مسلح الجوازات تطلق خدمة عرض وثيقة الجواز الرقمية عبر منصة أبشر القبض على مواطن لعرضه مواد مخدرة في مواقع التواصل أمطار رعدية ورياح نشطة وبرد وسيول على 7 مناطق الأرصاد: استمرار الأمطار الرعدية مصحوبة بأتربة مثارة وزخات من البرد
أعلنت إدارة تعليم الحدود الشمالية، بدء اليوم الدراسي عند الساعة التاسعة صباحًا؛ وذلك بسبب تقارير الطقس وانخفاض درجات الحرارة.
وقالت إدارة التعليم في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع تويتر: نظرًا لما تشهده المنطقة من انخفاضٍ في درجات الحرارة، وحرصًا على سلامة الجميع، وبناءً على رأي اللجنة المختصة، فقد تقرر تأجيل بداية اليوم الدراسي ليكون الساعة (9) صباحًا، وذلك من يوم الاثنين 09/ 06/ 1444 حتى يوم الخميس 12/ 06/ 1444، في جميع مدارس المنطقة (بنات وبنين).
ولفتت إدارة التعليم إلى أن التقارير الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد تشير إلى انخفاض درجات الحرارة وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية خلال ساعات الصباح الأولى.
يذكر أن بعض الإدارات التعليمية قررت تعليق الدراسة اليوم، وبعضها حولها إلى نظام الدراسة عن بعد؛ نظرًا لتقلبات الجو وتقارير الطقس بشأن توقعات استمرار الحالة المطرية حتى الأربعاء.