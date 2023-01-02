تأجيل بداية الدراسة في الشمالية إلى الـ 9 صباحًا من اليوم حتى الخميس

أعلنت إدارة تعليم الحدود الشمالية، بدء اليوم الدراسي عند الساعة التاسعة صباحًا؛ وذلك بسبب تقارير الطقس وانخفاض درجات الحرارة.

تأجيل اليوم الدراسي

وقالت إدارة التعليم في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع تويتر: نظرًا لما تشهده المنطقة من انخفاضٍ في درجات الحرارة، وحرصًا على سلامة الجميع، وبناءً على رأي اللجنة المختصة، فقد تقرر تأجيل بداية اليوم الدراسي ليكون الساعة (9) صباحًا، وذلك من يوم الاثنين 09/ 06/ 1444 حتى يوم الخميس 12/ 06/ 1444، في جميع مدارس المنطقة (بنات وبنين).

انخفاض في درجات الحرارة

ولفتت إدارة التعليم إلى أن التقارير الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد تشير إلى انخفاض درجات الحرارة وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية خلال ساعات الصباح الأولى.

يذكر أن بعض الإدارات التعليمية قررت تعليق الدراسة اليوم، وبعضها حولها إلى نظام الدراسة عن بعد؛ نظرًا لتقلبات الجو وتقارير الطقس بشأن توقعات استمرار الحالة المطرية حتى الأربعاء.