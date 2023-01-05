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عروض فئة بيرق في موعدها المحدد

تأجيل شوط الأميرة نورة بنت عبدالرحمن إلى السبت لظروف الطقس

2023-01-05 الساعة 10:27
تأجيل شوط الأميرة نورة بنت عبدالرحمن إلى السبت لظروف الطقس
المواطن - فريق التحرير

أعلنت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة، تأجيل شوط الأميرة نورة بنت عبدالرحمن إلى يوم السبت السابع من يناير؛ نظرًا للظروف الجوية.

ولفتت إدارة مهرجان الإبل إلى أن عروض فئة بيرق المؤسس للون الصفر ستقام في موعدها المحدد يوم غد الجمعة السادس من يناير في تمام الساعة 11.00 صباحًا.

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تجربة استثنائية

ويستقبل مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة التي انطلقت فعالياتها تحت شعار همة طويق، زواره عبر 4 بوابات إلكترونية، حيث حرصت من خلالها إدارة المهرجان على تقديم تجربة استثنائية للزوار على مختلف الأصعدة، مطوعةً الوسائل التقنية لإسهام في تنظيم عملية الدخول، بما يضمن الراحة للزائر والزائرة وتجنب الجميع من مشكلات عديدة قد يتسبب بها تزاحم الزوار عند البوابات خدمة وراحة للجميع، واستيعاب الأعداد الكبيرة التي يشهدها المهرجان من الزوار.

موروث ثقافي

يحاكي المهرجان الموروث الثقافي السعودي عبر مجموعة من الأنشطة والفعاليات المصاحبة التي حرصت إدارة المهرجان على إظهارها بالشكل الواقعي، بما يعكس عراقة تاريخ الجزيرة العربية، وما تشكله الإبل من معانٍ مختلفة لدى أبناء المملكة.

 

 

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