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بسبب الأعطال بملعب مرسول بارك

تأجيل مباراة النصر والطائي 24 ساعة

2023-01-05 الساعة 3:55
تأجيل مباراة النصر والطائي 24 ساعة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، قبل قليل، عن تأجيل مباراة النصر والطائي التي كان من المقرر إقامتها، مساء اليوم الخميس.

تأجيل مباراة النصر والطائي

وكان من المقرر أن تُقام مباراة النصر والطائي عند الساعة السادسة مساء اليوم، على ملعب مرسول بارك في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي.

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وأوضحت لجنة المسابقات في بيانها، أنه سيتم تأجل مباراة النصر والطائي لمدة 24 ساعة فقط، حيث ستُقام، عند الساعة السادسة مساء يوم غد الجمعة.

النصر
لاعبو النصر – المصدر spl

وأضافت: “وذلك بناءً على خطاب رئيس مجلس إدارة شركة الوسائل السعودية القاضي بعدم قدرة ملعب مرسول بارك بجامعة الملك سعود على استضافة اللقاء نظراً لغزارة الأمطار التي أدت إلى أعطال كهربائية بإنارة الملعب والبوابات”.

وجاء في ختام بيان لجنة المسابقات: “وذلك استناداً على التقرير الهندسي وحرصاً على سلامة اللاعبين والحضور تم تأجيل المباراة”.

الطائي في دوري روشن السعودي
لاعبو الطائي – المصدر spl

الفريقان في دوري روشن

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 26 نقطة، فيما يتواجد الطائي في المركز السابع برصيد 18 نقطة.

نادي النصر
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

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