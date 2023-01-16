تأخير الدوام في جامعة الشمالية إلى التاسعة من الثلاثاء إلى الخميس

أعلنت إدارة جامعة الحدود الشمالية تأخير بداية الدوام إلى الساعة التاسعة، اعتبارًا من غد الثلاثاء وحتى الخميس؛ حرصًا على سلامة الجميع في ظل التقلبات الجوية التي تشهدها المحافظة.

تأخير الدوام

وقالت الإدارة في تغريدة على موقع تويتر، اليوم الاثنين: بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد وجه رئيس الجامعة بتأخير بداية الدوام للموظفين، وكذلك المحاضرات الدراسية للطلبة اعتبارًا من يوم غدٍ الثلاثاء إلى الخميس 17- 19/ 1/ 2023 إلى الساعة 9ص، وعليه سيتم تأخير موعد بدء الاختبارات المؤجلة لمدة ساعة.

تعليم الشمالية

في وقت سابق، أعلنت إدارة تعليم الحدود الشمالية، استمرار الدراسة عن بعد غدًا الثلاثاء؛ حرصًا على سلامة الطلاب في ظل التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة.

وقالت الإدارة في تغريدة على موقع تويتر، اليوم الاثنين: وفقًا لما تم رصده ومتابعته وحرصًا على سلامة الجميع، وبناء على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد، استمرار الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي ومنصة روضتي، غدًا الثلاثاء 24/ 06/ 1444 في جميع مدارس منطقة الحدود الشمالية للطلاب والهيئتين الإدارية والتعليمية بالمدارس.