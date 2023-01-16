أميرِ الرياض يكرِّم الفائزين بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة وسط تنافسية عالية مقتل نقيب المحامين الباكستانيين السابق داخل المحكمة تجمد الطعام قبل وصوله للفم في أبرد منطقة بالعالم تخصيص خطبة الجمعة القادمة للتحذير من خطر الغيبة والنميمة تقني الشمالية يحول التدريب ليوم غدٍ عن بعد مسنة مصرية عمرها 87 عامًا تخوض امتحان محو الأمية تأخير الدوام في جامعة الشمالية إلى التاسعة من الثلاثاء إلى الخميس يحق للمتضرر من إعلانات زراعة الأسنان رفع دعوى الدوام عبر منصة مدرستي غدًا بالجوف رئاسة الحرمين تحصد جائزة الملك عبدالعزيز للجودة والسديس: الملك سلمان رائد التميز
أعلنت إدارة جامعة الحدود الشمالية تأخير بداية الدوام إلى الساعة التاسعة، اعتبارًا من غد الثلاثاء وحتى الخميس؛ حرصًا على سلامة الجميع في ظل التقلبات الجوية التي تشهدها المحافظة.
وقالت الإدارة في تغريدة على موقع تويتر، اليوم الاثنين: بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد وجه رئيس الجامعة بتأخير بداية الدوام للموظفين، وكذلك المحاضرات الدراسية للطلبة اعتبارًا من يوم غدٍ الثلاثاء إلى الخميس 17- 19/ 1/ 2023 إلى الساعة 9ص، وعليه سيتم تأخير موعد بدء الاختبارات المؤجلة لمدة ساعة.
في وقت سابق، أعلنت إدارة تعليم الحدود الشمالية، استمرار الدراسة عن بعد غدًا الثلاثاء؛ حرصًا على سلامة الطلاب في ظل التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة.
وقالت الإدارة في تغريدة على موقع تويتر، اليوم الاثنين: وفقًا لما تم رصده ومتابعته وحرصًا على سلامة الجميع، وبناء على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد، استمرار الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي ومنصة روضتي، غدًا الثلاثاء 24/ 06/ 1444 في جميع مدارس منطقة الحدود الشمالية للطلاب والهيئتين الإدارية والتعليمية بالمدارس.