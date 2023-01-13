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في ظل الصراع على الصدارة

تألق الشباب والنصر يُصعب مواجهة الغد

2023-01-13 الساعة 4:25
تألق الشباب والنصر يُصعب مواجهة الغد
المواطن - فريق التحرير

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تترقب الجماهير قمة الشباب والنصر ضمن منافسات دوري روشن السعودي، في ظل الصراع القوي بينهما على صدارة الترتيب.

قمة الجولة الـ13

ومن المقرر أن يلعب الشباب والنصر، يوم غد السبت عند الساعة 8:30 مساء، على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي.

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الشباب
لاعبو الشباب – المصدر @AlShababSaudiFC

وقبل قمة الغد بالجولة الـ13، يحتل الشباب المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 26 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر متصدر الترتيب.

النصر
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

تألق الشباب والنصر

وظهر الشباب والنصر بشكل مميز ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي، ما يزيد من صعوبة مواجهة الغد، حيث يُعد العالمي الأكثر فوزًا برصيد 9 انتصارات، والأقوى هجوميًا بـ27 هدفًا.

نادي الشباب
لاعبو الشباب – المصدر @AlShababSaudiFC

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز الثاني في قائمة الأكثر انتصارًا هذا الموسم برصيد 8 مباريات، كما أنه صاحب ثاني أقوى هجوم، حيث أحرز لاعبوه 26 هدفًا قبل قمة الغد.

تاليسكا
لاعبو النصر في الدوري – المصدر @AlNassrFC

ويدخل الشباب والنصر المباراة بصفوف مكتملة، مع أنباء بغياب الكاميروني فينسنت أبو بكر، بعد تعاقد العالمي مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي لن يتمكن من المشاركة غدًا، بسبب عقوبة الإيقاف الموقعة عليه خلال تواجده مع مانشستر يونايتد.

كريستيانو رونالدو
رونالدو – المصدر @AlNassrFC

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