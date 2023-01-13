تألق الشباب والنصر يُصعب مواجهة الغد

تترقب الجماهير قمة الشباب والنصر ضمن منافسات دوري روشن السعودي، في ظل الصراع القوي بينهما على صدارة الترتيب.

قمة الجولة الـ13

ومن المقرر أن يلعب الشباب والنصر، يوم غد السبت عند الساعة 8:30 مساء، على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي.

وقبل قمة الغد بالجولة الـ13، يحتل الشباب المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 26 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر متصدر الترتيب.

تألق الشباب والنصر

وظهر الشباب والنصر بشكل مميز ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي، ما يزيد من صعوبة مواجهة الغد، حيث يُعد العالمي الأكثر فوزًا برصيد 9 انتصارات، والأقوى هجوميًا بـ27 هدفًا.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز الثاني في قائمة الأكثر انتصارًا هذا الموسم برصيد 8 مباريات، كما أنه صاحب ثاني أقوى هجوم، حيث أحرز لاعبوه 26 هدفًا قبل قمة الغد.

ويدخل الشباب والنصر المباراة بصفوف مكتملة، مع أنباء بغياب الكاميروني فينسنت أبو بكر، بعد تعاقد العالمي مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي لن يتمكن من المشاركة غدًا، بسبب عقوبة الإيقاف الموقعة عليه خلال تواجده مع مانشستر يونايتد.