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روسيا طورت هجماتها على مدار 3 أيام

تأهب جوي بأوكرانيا بعد دوي صفارات إنذار

2023-01-31 الساعة 1:56
تأهب جوي بأوكرانيا بعد دوي صفارات إنذار
المواطن - فريق التحرير

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دوت صفارات الإنذار، اليوم الثلاثاء، معلنة عن حالة التأهب الجوي في جميع أنحاء أوكرانيا، وانتشرت حالة التأهب الجوي في جميع أنحاء البلاد.

الهجوم الروسي

وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الثلاثاء، إن روسيا طورت على الأرجح على مدى الأيام الثلاثة الماضية هجماتها حول بلدتي بافليفكا وفوليدار بشرق أوكرانيا في هجوم أكثر إحكاماً على هذه المنطقة.

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وأضافت الوزارة في بيانها المنشور في حسابها الرسمي عبر تويتر، أن هناك احتمالاً كبيراً بأن تواصل روسيا تحقيق مكاسب في هذا القطاع، لكن من غير المرجح أن يكون لديها عدد كافٍ من القوات غير النظامية في المنطقة لتحقيق اختراق كبير في جبهة القتال.

تطور جديد بالمعركة

ورجح بيان الوزارة أن تسعى القيادة الروسية إلى تطوير محور جديد للتقدم في دونيتسك الخاضعة لسيطرة أوكرانيا، وتحويل القوات الأوكرانية عن قطاع باخموت الذي تدور حوله معارك شرسة.

وأعلنت وزارة الدفاع في بيلاروسيا، اليوم، بدء دورة تدريبية لهيئة أركان القيادة المشتركة للتجمع الإقليمي لقوات البلدين. وأضافت الوزارة في بيان أن ذلك يأتي في إطار التحضير للتدريبات المشتركة التي سيجريها البلدان في روسيا في سبتمبر.

خط المواجهة

وصرح القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين بأن الوحدات الروسية تتحرك إلى الأمام على الرغم من تعزيز المواقع الأوكرانية في أراضي المنشآت الصناعية على طول خط المواجهة.

وقال بوشيلين في حديث لوكالة نوفوستي: نعم، لا يزال العدو صامدًا ومحصنًا في أراضي المنشآت الصناعية الكثيرة جدًا على طول خط التماس. ويزداد الوضع صعوبة لأن الخسائر الفادحة في صفوف القوات الأوكرانية لا تعتبر مهمة للقيادة الأوكرانية لإصدار الأوامر بالتراجع، لكن تقدم الوحدات الروسية لا يزال مستمرًا.

السيطرة على خاركوف

ومن جهته، أعلن رئيس الإدارة العسكرية المدنية لمقاطعة خاركوف، فيتالي غانتشيف، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية تسيطر على نحو 25 بلدة في المقاطعة، مشيراً إلى صعوبة الوضع فيها، حيث تتعرض للقصف باستمرار.

وقال غانتشيف لوكالة تاس: الوضع على الجبهة غير مستقر، وأستطيع القول إنه يوجد الآن نحو 25 بلدة تحت سيطرة روسيا.

 

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