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باشرن العمل عقب تدريبهن من قبل الخبراء

تأهيل 32 سعودية لقيادة قطار الحرمين السريع: خدمة الحجاج دافعنا

2023-01-22 الساعة 8:40
تأهيل 32 سعودية لقيادة قطار الحرمين السريع: خدمة الحجاج دافعنا
المواطن - واس

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أهّلت الخطوط الحديدية “سار” عبر المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية “سرب” 32 قائدة لقطار الحرمين السريع، اللاتي باشرن العمل عقب تدريبهن من قبل خبراء في المعهد على مدى 12 شهراً ما بين التدريب النظري والعملي.

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فخر واعتزاز

والتقت “واس” بعدد من قائدات قطار الحرمين، الذين أعربوا عن اعتزازهم وفخرهم بالعمل في هذا المجال، حيث قالت ثراء علي الزهراني “منذ أن أعلن معهد سرب عن الفرص الوظيفية في يناير الماضي حرصت على التقديم للعمل وتم اجراء المقابلة الشخصية والاختبار وتم قبولي كواحدة من أول دفعة قائدات قطار سعوديات، الأمر الذي يجعل طموحي عالياً لخدمة وطني، مفيدةً أنه تم تدريب المقبولات نظرياً وعملياً على أنظمة السلامة والأمان، والمشاركة في قيادة القطار كقائدات تحت التدريب” .

خدمة حجاج ضيوف الرحمن

بدورها أوضحت روتيلا ياسر نجار أن القيادة الرشيدة أتاحت الفرصة للمرأة السعودية ومكنتها من العمل في مختلف المواقع لخدمة الوطن منها مشروع قطار الحرمين الذي يخدم حجاج بيت الله الحرام من المعتمرين والزوار، مفيدةً أن الجميع يعمل لهدف واحد وهو خدمة حجاج ضيوف الرحمن، والحرص على تعلم أسس العمل ليكونوا فريقاً واحداً للعمل هذا المجال وغيره من المجالات.

وعن استشعار المسئولية كقائدة قطار، أشارت رنيم طلال عزوز، إلى المتابعة المستمرة من المدربين في المعهد ودورهم في تأهيل الفتيات للعمل في هذا المجال مكنتهم من الدخول لبيئة العمل وتخطي الكثير من والصعوبات، مبينةً أن خدمة حجاج بيت الله والمعتمرين والزائرين كان الدافع الكبير للعمل في قطار الحرمين.

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