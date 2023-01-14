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تاريخ مواجهات الشباب ضد النصر

2023-01-14 الساعة 2:44
تاريخ مواجهات الشباب ضد النصر
المواطن - فريق التحرير

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تنتظر الجماهير مواجهة الشباب ضد النصر في دوري روشن السعودي، في ظل المنافسة القوية بين الفريقين للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.

قمة الجولة الـ13

ومن المقرر أن يلعب الشباب ضد النصر على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، اليوم السبت عند الساعة 8:30 مساء، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي.

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وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 26 نقطة، فيما يتصدر النصر الترتيب برصيد 29 نقطة.

الشباب
لاعبو الشباب – المصدر spl

الشباب ضد النصر

وسبق أن لعب الشباب ضد النصر 28 مباراة ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وتمكن الليوث من تحقيق الفوز في 11 مواجهة، مقابل 9 انتصارات للعالمي، فيما خيم التعادل على نتيجة 8 لقاءات.

ويتفوق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر على الشباب في قمم الرياض في الدوري السعودي للمحترفين، حيث خاض كل منهما 57 ديربي، ويملك العالمي 68 نقطة مقابل 62 نقطة لصالح الليوث.

النصر والشباب - دوري روشن السعودي
مباراة النصر والشباب – المصدر spl

ويُقدم الفريقان مستوى مميزًا قبل مباراة الشباب ضد النصر اليوم، حيث نجح الليوث في تحقيق الفوز 8 مرات، وتعادل مرتين وخسر مثلهما في دوري روشن السعودي هذا الموسم، وأحرز 26 هدفًا واهتزت شباكه 9 مرات.

على الجانب الآخر، تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر من تحقيق الفوز 9 مرات، وتعادل مرتين وخسر مرة في الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي، وسجل 27 هدفًا، واستقبل 6 أهداف.

نادي النصر
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

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