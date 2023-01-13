تاريخ مواجهات الشباب والنصر

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تتمتع مباريات الشباب والنصر دائمًا بمتابعة جماهيرية كبيرة، وذلك قبل لقاء الفريقين غدًا في الجولة الـ13 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
وتُقام المباراة غدًا السبت، على ملعب الأمير فيصل بن فهد “الملز” في تمام الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة.
وتقابل الفريقان من قبل في 34 مباراة حيث فاز الشباب في 14 لقاء، بينما فاز النصر في 12 مباراة وكان التعادل حاضرًا بين الفريقين في 8 لقاءات.
وسجل الشباب في شباك النصر 43 هدفًا، بينما سجل النصر 38 هدفًا في شباك الليث.
وسيكون التشكيل المتوقع لـ الشباب مكونًا من: “كيم سيونج في حراسة المرمى، الشراري، سانتوس، حسان تمبكتي، متعب الحربي، كريتشوفياك، القحطاني، بانيجا، جوانكا، باهبري، كارلوس جونيور”.
أما تشكيل النصر المتوقع فسيكون مكونًا من: “أوسبينا في حراسة المرمى، سلطان الغنام، عبدالإله العمري، لاجامي، قشيش، علي الحسن، جوستافو، سامي النجعي، بيتي مارتينيز، ماشاريبوف، تاليسكا”.
وتُنقل المباراة عبر قنوات SSC 1 HD , SSC 1 SD , SSC 5 SD , SSC 5 HD.