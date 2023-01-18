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تاريخ مواجهات رونالدو وميسي قبل كأس موسم الرياض

2023-01-18 الساعة 6:57
تاريخ مواجهات رونالدو وميسي قبل كأس موسم الرياض
المواطن - فريق التحرير

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تخطف مواجهة البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي أنظار الجماهير في المباراة المرتقبة ضمن منافسات كأس موسم الرياض.

النصر والهلال ضد سان جيرمان

ويواجه فريق نجوم النصر والهلال نظيره الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، يوم غد الخميس عند الساعة الثامنة مساء بتوقيت السعودية، على استاد الملك فهد الدولي في الرياض.

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وسيكون الأرجنتيني مارسيلو غاياردو مدربًا لفريق نجوم النصر والهلال، ويحمل رونالدو شارة القيادة ضد باريس سان جيرمان الذي يضم في صفوفه العديد من النجوم، أبرزهم؛ ليونيل ميسي، نيمار وكيليان مبابي.

النصر والهلال ضد باريس سان جيرمان - موسم الرياض

مواجهات رونالدو وميسي

وتُعد مواجهة كأس موسم الرياض هي المباراة رقم 37 للثنائي رونالدو وميسي مع الأندية والمنتخب، والأولى منذ ديسمبر 2020، عندما قاد كريستيانو فريقه يوفنتوس للفوز على برشلونة بقيادة ليونيل بنتيجة 3/0 في دوري أبطال أوروبا.

رونالدو وميسي
كريستيانو وميسي

ولعب الثنائي 36 مباراة، ونجح ميسي في تحقيق الفوز 16 مرة، وسجل 22 هدفًا، مقابل 11 انتصارًا لكريستيانو و21 هدفًا، فيما خيم التعادل على نتيجة 9 مواجهات.

رونالدو وميسي
كريستيانو وميسي

وتعود أول مواجهة بين الثنائي صاحب أكبر عدد من الكرات الذهبية في كرة القدم، إلى أبريل عام 2008 في دوري أبطال أوروبا، حينما كان كريستيانو لاعبًا في صفوف مانشستر يونايتد، وميسي نجمًا في صفوف برشلونة.

رونالدو وميسي
جانب من مواجهة سابقة بين رونالدو وميسي

وانتقل النجم البرتغالي إلى صفوف ريال مدريد موسم 2009/ 2010 وحتى موسم 2018/ 2018، لتشهد هذه الفترة صراعًا تاريخيًا بين رونالدو وميسي، قبل أن يتواجها مرة واحدة بعد انضمام كريستيانو إلى يوفنتوس.

رونالدو وميسي
جانب من مواجهة سابقة بين كريستيانو وميسي

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