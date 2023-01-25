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بعد مرور 14 جولة

تاليسكا الأكثر تسديدًا في دوري روشن

2023-01-25 الساعة 3:17
تاليسكا الأكثر تسديدًا في دوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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يُقدم النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا مستوى مميزًا مع النصر ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي، ليتصدر قائمة مميزة.

تاليسكا يتصدر قائمة الأكثر تسديدًا

ويُعد البرازيلي تاليسكا الأكثر تسديدًا للكرات داخل المرمى بعد مرور 14 جولة من دوري روشن السعودي برصيد 24 تسديدة، كما أنه ينفرد بصدارة الهدافين برصيد 12 هدفًا.

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تاليسكا
تاليسكا – المصدر @AlNassrFC

ويحتل نجم الشباب، كارلوس جونيور المركز الثاني في قائمة أكثر اللاعبين تسديدًا بـ19 تسديدة، يليه مهاجم الهلال، أوديون إيغالو بـ18 تسديدة، متساويًا مع نجم الطائي، موسونا، ثم نجم أبها، صالح العمري بـ17 تسديدة.

كارلوس جونيور
كارلوس جونيور – المصدر @SPL

جدول ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد الجولة الـ14، كالتالي؛ النصر في الصدارة برصيد 33 نقطة، ثم الهلال برصيد 32 نقطة، الاتحاد ثالثًا بـ31 نقطة، وبفارق نقطتين عن الشباب، ثم التعاون بـ28 نقطة.

النصر
لاعبو النصر – المصدر @SPL

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك في المركز السادس برصيد 21 نقطة، ثم أبها بـ19 نقطة، يليه الفتح والطائي برصيد 18 نقطة، وبفارق نقطتين عن الاتفاق والرائد، ثم الوحدة بـ15 نقطة، بالتساوي مع الفيحاء.

وجاء الخليج في المركز الـ14 برصيد 13 نقطة، ثم العدالة برصيد 9 نقاط، فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن جدول ترتيب الدوري برصيد 3 نقاط.

الباطن
لاعبو الباطن – المصدر @albatinclub

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