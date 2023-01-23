تاليسكا : رونالدو الأفضل في العالم

أشاد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، البرازيلي أندرسون تاليسكا بزميله الجديد البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد الفوز على الاتفاق.

تاليسكا يُشيد برونالدو

ونشر تاليسكا صورة له بصحبة كريستيانو رونالدو من مباراة الاتفاق، عبر حسابه الخاص على موقع “انستقرام”، اليوم الاثنين، وعلق عليها قائلًا: “أفضل شعور رفقة الأفضل في العالم”.

وشهدت مباراة النصر ضد الاتفاق، الظهور الرسمي الأول لكريستيانو رونالدو بقميص العالمي، حيث انضم إلى صفوفه في الميركاتو الشتوي الحالي، ولكن غاب عن المشاركة، بسبب عقوبة الإيقاف خلال فترة تواجده مع مانشستر يونايتد.

وكان رونالدو قد سجل ظهوره الأول في الملاعب السعودية خلال مواجهة كأس موسم الرياض، حيث قاد فريق النصر والهلال ضد باريس سان جيرمان، والتي حسمها الفريق الفرنسي بنتيجة 5/4، وشهدت تألقه وتسجيله لهدفين، ليتوج بجائزة رجل المباراة.

فوز النصر ضد الاتفاق

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد الاتفاق بالأمس على ملعب مرسول بارك في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بفوز العالمي بهدف دون رد سجله تاليسكا.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر رصيده إلى 33 نقطة في صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد الاتفاق عند 16 نقطة، ليتواجد في المركز العاشر.