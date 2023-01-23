Icon

كريستيانو رونالدو خارج التشكيل المثالي للجولة الـ14 Icon فوضى في مطار هيثرو بعد إلغاء 100 رحلة بسبب الضباب  Icon الاتحاد يحلم بحصد كأس السوبر السعودي للمرة الأولى Icon وزير العدل: الوثيقة العقارية لها الحجية المطلقة Icon إيفرتون يرفض عرض النصر لضم بيجوفيتش Icon مواطنان في قبضة الأمن لنقلهما 11 مُخالفة لنظام الحدود Icon توقعات بعاصفة شتوية طويلة التأثير الأسبوع المقبل Icon وظائف هندسية شاغرة في شركة معادن Icon لافروف: أمريكا تعدت الخطوط الحمراء والحرب مع الغرب أصبحت واقعًا Icon ابن عياف: إنشاء محطات مترو الرياض في مناطق كثيفة بالسكان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
بعد مشاركته الأولى مع النصر

تاليسكا : رونالدو الأفضل في العالم

2023-01-23 الساعة 4:04
تاليسكا : رونالدو الأفضل في العالم
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أشاد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، البرازيلي أندرسون تاليسكا بزميله الجديد البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد الفوز على الاتفاق.

تاليسكا يُشيد برونالدو

ونشر تاليسكا صورة له بصحبة كريستيانو رونالدو من مباراة الاتفاق، عبر حسابه الخاص على موقع “انستقرام”، اليوم الاثنين، وعلق عليها قائلًا: “أفضل شعور رفقة الأفضل في العالم”.

قد يهمّك أيضاً
Img

رفع الحظر المؤقت على استيراد لحوم الدواجن والبيض من فرنسا

Img

موعد القبول في الكلية التقنية والمعهد الصناعي بالمهد

رونالدو وتاليسكا
كريستيانو وتاليسكا – المصدر @AlNassrFC

وشهدت مباراة النصر ضد الاتفاق، الظهور الرسمي الأول لكريستيانو رونالدو بقميص العالمي، حيث انضم إلى صفوفه في الميركاتو الشتوي الحالي، ولكن غاب عن المشاركة، بسبب عقوبة الإيقاف خلال فترة تواجده مع مانشستر يونايتد.

رونالدو وتاليسكا
كريستيانو وتاليسكا – المصدر @AlNassrFC

وكان رونالدو قد سجل ظهوره الأول في الملاعب السعودية خلال مواجهة كأس موسم الرياض، حيث قاد فريق النصر والهلال ضد باريس سان جيرمان، والتي حسمها الفريق الفرنسي بنتيجة 5/4، وشهدت تألقه وتسجيله لهدفين، ليتوج بجائزة رجل المباراة.

كريستيانو رونالدو رجل المباراة
كريستيانو يحمل الجائزة

فوز النصر ضد الاتفاق

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد الاتفاق بالأمس على ملعب مرسول بارك في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بفوز العالمي بهدف دون رد سجله تاليسكا.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر رصيده إلى 33 نقطة في صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد الاتفاق عند 16 نقطة، ليتواجد في المركز العاشر.

النصر
لاعبو النصر – المصدر @SPL

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

بنك البلاد يوزع 500 مليون ريال أرباحًا...
السوق

بنك البلاد يوزع 500 مليون ريال أرباحًا...

السوق
شبيه الأمير هاري يخشى استهداف طالبان
آخر الاخبار

شبيه الأمير هاري يخشى استهداف طالبان

آخر الاخبار
توقعات باستمرار حالة مدرار الممطرة للغد
السعودية اليوم

توقعات باستمرار حالة مدرار الممطرة للغد

السعودية اليوم
الدفاع المدني: تشكيل لجان لحصر أضرار أمطار...
السعودية اليوم

الدفاع المدني: تشكيل لجان لحصر أضرار أمطار...

السعودية اليوم
التشكيل الرسمي لـ ديربي الشباب والنصر
الرياضة

التشكيل الرسمي لـ ديربي الشباب والنصر

الرياضة
ظهور صادم للفنان المصري عمرو محمد علي...
مشاهير

ظهور صادم للفنان المصري عمرو محمد علي...

مشاهير
صاحب العمل يتحمل رسوم 7 أمور للعامل...
السعودية اليوم

صاحب العمل يتحمل رسوم 7 أمور للعامل...

السعودية اليوم
بدء القبول لبرامج البكالوريوس بتقني تبوك غداً
السعودية اليوم

بدء القبول لبرامج البكالوريوس بتقني تبوك غداً

السعودية اليوم