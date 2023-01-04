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بعد تعاقده مع النصر

تاليسكا لـ رونالدو: مرحبًا بك في أكبر نادٍ بآسيا

2023-01-04 الساعة 5:07
تاليسكا لـ رونالدو: مرحبًا بك في أكبر نادٍ بآسيا
المواطن - فريق التحرير

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وجه النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا رسالة إلى زميله الجديد في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، قائد منتخب البرتغال، كريستيانو رونالدو.

رسالة تاليسكا

وأبدى تاليسكا سعادته بانضمام رونالدو إلى صفوف النصر، حيث نشر صورة تجمعهما عبر حسابه الخاص على موقع “انستقرام”، وقال: “مرحبًا بك في أكبر نادٍ في آسيا.. استمتع يا أسطورة”.

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وكان كريستيانو صاحب الـ37 عامًا، قد خاض أول مرانه له مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بالأمس، بعد حفل تقديمه على ملعب مرسول بارك في الرياض، وتترقب الجماهير مشاركته الرسمية الأولى.

تاليسكا ورونالدو
تاليسكا وكريستيانو – المصدر andersontalisca

حفل مبهر لتقديم رونالدو

ووقع كريستيانو رونالدو مع النصر في العاصمة الإسبانية مدريد على عقد ممتد حتى عام 2025، في صفقة انتقال حر، وذلك بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، قبل انطلاق نهائيات كأس العالم 2022.

رونالدو
كريستيانو بعد توقيع العقود – المصدر @AlNassrFC

وأقام النصر حفل تقديم رونالدو، وكانت البداية بحفلة غنائية أحياها الفنان عايض، ثم خرج في مؤتمر صحافي أكد النجم البرتغالي من خلاله سعادته بالتواجد في الدوري السعودي، متمنيًا تحقيق مزيد من الإنجازات في مسيرته.

كريستيانو رونالدو
كريستيانو – المصدر @AlNassrFC

ودخل كريستيانو إلى أرضية ملعب مرسول بارك مرتديًا قميص النصر، وسط تفاعل كبير من الحضور الجماهيري، قبل أن يلتقط الصور التذكارية مع الأطفال واستعرض مهاراته بكرة القدم، ثم حضرت عائلته ورحبت بهم الجماهير.

رونالدو وعائلته في مرسول بارك
كريستيانو وعائلته في مرسول بارك

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