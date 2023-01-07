تاليسكا يواصل تألقه في دوري روشن

واصل النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا تألقه مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

تألق تاليسكا بالدوري

وسجل تاليسكا هدفين في مباراة النصر ضد الطائي، ليرفع رصيده إلى 11 هدفًا في دوري روشن السعودي هذا الموسم، ويُعزز صدارته لقائمة الهدافين، بفارق 3 أهداف عن مهاجم الهلال، النيجيري أوديون إيغالو.

واستمر تاليسكا في تخصصه بالتسجيل ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي، حيث تُعد هذه الثنائية الثانية بعد هدفيه في الموسم الماضي، خلال اللقاء الذي حسمه النصر برباعية على ملعب مرسول بارك.

ونجح تاليسكا في تسجيل 6 أهداف في آخر 4 مباريات ضمن منافسات دوري روشن السعودي، بعد فترة التوقف، وتُعد هذه الثنائية هي الثانية له في الموسم الحالي، بعد هدفيه ضد الفيحاء خلال المباراة التي فاز بها النصر برباعية.

فوز النصر ضد الطائي

على الجانب الآخر، لعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد الطائي بالأمس على ملعب مرسول بارك في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بفوز العالمي بهدفين دون رد.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر رصيده إلى 29 نقطة في صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي، وبفارق 4 نقاط عن الشباب والهلال، فيما تجمد رصيد الطائي عند 18 نقطة في المركز السابع.