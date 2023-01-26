تاليسكا يُقلص الفارق لـ النصر

الفيحاء لنهائي كأس السوبر السعودي ضبط 1791 مركبة متوقفة في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة فلسطين تقرر وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل الدول الغنية استحوذت على معظم حبوب أوكرانيا السجن 5 سنوات لمن يسيء استخدام التعاملات والتوقيعات الإلكترونية وظائف شاغرة لدى الزكاة والضريبة والجمارك مطار الملك خالد الدولي يطلق عربات التسوق الذكية الغذاء والدواء: احذروا شراء المنتجات المنتفخة والمثقوبة والصدئة فضيحة تطال نجل رئيس الوزراء الياباني في أوروبا لحظة اعتقال عشرات الدواعش شمال شرق سوريا
نجح البرازيلي تاليسكا في تقليص الفارق لنادي النصر، محرزًا الهدف الأول في شباك نادي الاتحاد وذلك ضمن مباراة دور نصف النهائي في كأس السوبر السعودي.
🎥 الهدف الأول لـ @AlNassrFC ⚽️
⏰ '67 تاليسكا#الاتحاد_النصر 2 : 1 #كاس_السوبر_السعودي pic.twitter.com/W0B0MAfY3Aقد يهمّك أيضاً
— كأس السوبر السعودي (@SaudiSuperCup) January 26, 2023
واستغل تاليسكا عرضية متقنة من مواطنه لويز جوستافو محرزًا هدف تقليص الفارق لأصفر الرياض بالدقيقة الـ68.
وكان الاتحاد أنهى الشوط الأول، متفوقًا بثنائية دون رد، حيث افتتح المهاجم البرازيلي رومارينيو، الأهداف مسجلًا الهدف الأول لـ الاتحاد في شباك الحارس الأرجنتيني آجوستين روسي، وذلك بعد مرور 15 دقيقة من الشوط الأول.
ثم واصل الاتحاد هجومه، ليُضيف المغربي عبدالرزاق حمدالله، الهدف الثاني للعميد بضربة رأسية على يسار حارس أصفر الرياض في الدقيقة الـ43.