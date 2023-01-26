تاليسكا يُقلص الفارق لـ النصر

نجح البرازيلي تاليسكا في تقليص الفارق لنادي النصر، محرزًا الهدف الأول في شباك نادي الاتحاد وذلك ضمن مباراة دور نصف النهائي في كأس السوبر السعودي.

النصر يُسجل الهدف الأول

واستغل تاليسكا عرضية متقنة من مواطنه لويز جوستافو محرزًا هدف تقليص الفارق لأصفر الرياض بالدقيقة الـ68.

وكان الاتحاد أنهى الشوط الأول، متفوقًا بثنائية دون رد، حيث افتتح المهاجم البرازيلي رومارينيو، الأهداف مسجلًا الهدف الأول لـ الاتحاد في شباك الحارس الأرجنتيني آجوستين روسي، وذلك بعد مرور 15 دقيقة من الشوط الأول.

ثم واصل الاتحاد هجومه، ليُضيف المغربي عبدالرزاق حمدالله، الهدف الثاني للعميد بضربة رأسية على يسار حارس أصفر الرياض في الدقيقة الـ43.