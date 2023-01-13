تجارب قاسية لمدمني الشبو وأحدهم سمع أصواتًا مجهولة داخل غرفته

نشرت قناة العربية مقطع فيديو يوثق رحلة المتعافين من إدمان المخدرات، مشيرة إلى خطورته على الشباب وسبب كثير من الجرائم.

وخلال مقطع الفيديو روى بعض الشباب تجاربهم مع إدمان مادة الشبو في السابق، حيث أوضحوا الكثير من الأشياء الغريبة التي شعروا بها خلال تجربتهم وإدمانهم لتلك المادة.

تجارب قاسية

من بين المصابين، أحد الشباب الذي فقد قدرته وإدراكه وذاكرته بسبب إدمانه لتلك المادة، يقول: إنه كان يشعر بأنه سكران حين يتناولها ولم يدرك ما يقوم به من أفعال.

فيما قال أحمد أحد الشباب المدمنين لتلك المادة: إنه بدأ في التعافي منها منذ 7 شهور وكان قد تعرف عليها من المسلسلات الأمريكية، لافتًا إلى أنه كان يسمع أصواتًا غريبة في الغرفة، وكنت ألتفت يمينًا ويسارًا بحثًا عن هذا المصدر فلا أجده، كما أنني شعرت بالكثير من الهلاوس والشكوك.

فيما لفت أحد الأطباء إلى أن تعاطي الشبو من المرة الأولى يجعل الشخص مدمنًا لها مباشرة، لافتًا إلى أن تأثير الشبو خطير، وهذا لا يقلل من خطورة المواد الأخرى.