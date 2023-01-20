تجار مخدرات يرتكبون خطأ جسيمًا خلال اختطاف طائرة

تحطمت طائرة اختطفها خمسة مجرمين؛ لأنهم لم يعلموا بأنها مزودة بمنظومة تمنع إمداد المحرك بالوقود.

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واختطف خمسة مجرمين لهم علاقة بتجارة المخدرات، طائرة خفيفة من طراز Cessna-206 من نادي الطيران بمحافظة تشاكو الأرجنتينية. ولكنهم لم يتمكنوا من الفرار؛ لتحطم الطائرة بعد إقلاعها مباشرة لأنهم لم يفتحوا صمام إمداد الوقود، وفقًا لـ Diario Norte.

وأفاد المدعي العام سيرجيو ريوس قائلًا: لو سقطت الطائرة في المدينة لتسببت بمأساة. وهذا لم يحدث لأن الطائرة مزودة بصمام خفي لحجب إمداد الوقود. ويبدو أنهم بعد إقلاع الطائرة نسوا فتح الصمام، ونفد الوقود. لأن الكثيرين لا يعلمون بوجود هذا الصمام”.

ونتيجة تحطم الطائرة لقى جميع المختطفين حتفهم، وفقًا لـ gazeta.ru

ووقع هذا الحادث يوم 18 يناير الجاري، حيث اقتحم المجرمون الخمسة حضيرة Aeroclub Villa Angela واختطفوا طائرة من نوع Cessna-206 العائدة لأحد المزارعين المحليين.

وقد عثر لاحقًا على حطام الطائرة المنكوبة على بعد سبعة كيلومترات من مدرج المطار.