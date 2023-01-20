تجار مخدرات يرتكبون خطأ جسيمًا خلال اختطاف طائرة

انتشار الإبل في مواقع ظهور الربيع نوع من الرعي الجائر وظائف شاغرة لدى قطار سار محمد أبو تريكة: إقامة مباراة كأس موسم الرياض ضد سان جيرمان فكرة عبقرية اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الجديد تسترشد بأحكام من الدول الرائدة ضبط 1969 مركبة متوقفة في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة حضور جماهيري يزين مدرجات ملعب الملك فهد لحظة سجود ماجد المهندس فور وصوله مطار البصرة ترقية سعد بن محمد المطرود للمرتبة الرابعة عشرة توضيح من التأمينات الاجتماعية بشأن عمل المشترك لدى أكثر من وظيفة اللحوم المزيفة حيلة فشلت في إنقاذ العالم
تحطمت طائرة اختطفها خمسة مجرمين؛ لأنهم لم يعلموا بأنها مزودة بمنظومة تمنع إمداد المحرك بالوقود.
واختطف خمسة مجرمين لهم علاقة بتجارة المخدرات، طائرة خفيفة من طراز Cessna-206 من نادي الطيران بمحافظة تشاكو الأرجنتينية. ولكنهم لم يتمكنوا من الفرار؛ لتحطم الطائرة بعد إقلاعها مباشرة لأنهم لم يفتحوا صمام إمداد الوقود، وفقًا لـ Diario Norte.
وأفاد المدعي العام سيرجيو ريوس قائلًا: لو سقطت الطائرة في المدينة لتسببت بمأساة. وهذا لم يحدث لأن الطائرة مزودة بصمام خفي لحجب إمداد الوقود. ويبدو أنهم بعد إقلاع الطائرة نسوا فتح الصمام، ونفد الوقود. لأن الكثيرين لا يعلمون بوجود هذا الصمام”.
ونتيجة تحطم الطائرة لقى جميع المختطفين حتفهم، وفقًا لـ gazeta.ru
ووقع هذا الحادث يوم 18 يناير الجاري، حيث اقتحم المجرمون الخمسة حضيرة Aeroclub Villa Angela واختطفوا طائرة من نوع Cessna-206 العائدة لأحد المزارعين المحليين.
وقد عثر لاحقًا على حطام الطائرة المنكوبة على بعد سبعة كيلومترات من مدرج المطار.