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أثبتت نجاحها بعد دراسات عديدة

تجربة زراعية جديدة في جازان: الذرة بـ ألوان متعددة

2023-01-02 الساعة 9:57
تجربة زراعية جديدة في جازان: الذرة بـ ألوان متعددة
المواطن - فريق التحرير

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قال المهتم بالزراعة عبدالكريم هيجان: إن حبه للزراعة دفعه للتعرف على تجارب زراعية جديدة من خلال أصدقائه، ومنها زراعة الذرة بألوان متعددة.

ذرة هجين

وأوضح هيجان في حواره لـ “العربية السعودية”، أنه قام بتجربتها في مركز الشقيق في جازان وأثبتت نجاحها وتم تجربتها في مناطق أخرى، وهي عبارة عن ذرة عادية ولكن من النوع الهجين حيث تم إجراء العديد من الدراسات عليها.

تربة خصبة

ولفت إلى أن أرض جازان تتميز بالتربة الخصبة ونسبة ملوحة منخفضة، لذا تزدهر بها كافة الخضراوات، مُشيرًا إلى تعدد ألوان الذرة ما بين البنفسجي والأحمر والوردي والأصفر بنحو 6 ألوان، حيث تتم بنفس طريقة الاستزراع العادية، معلنًا مساعدته لمن يريد المبادرة بهذا المشروع الذي يتوقع نجاحه في القريب.

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