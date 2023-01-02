تجربة زراعية جديدة في جازان: الذرة بـ ألوان متعددة

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قال المهتم بالزراعة عبدالكريم هيجان: إن حبه للزراعة دفعه للتعرف على تجارب زراعية جديدة من خلال أصدقائه، ومنها زراعة الذرة بألوان متعددة.
الذرة بـ"ألوان متعددة".. تجربة زراعية جديدة بمركز الشقيق في #جازان#السعودية
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@3limohm pic.twitter.com/51EaKwszI9قد يهمّك أيضاً
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) January 1, 2023
وأوضح هيجان في حواره لـ “العربية السعودية”، أنه قام بتجربتها في مركز الشقيق في جازان وأثبتت نجاحها وتم تجربتها في مناطق أخرى، وهي عبارة عن ذرة عادية ولكن من النوع الهجين حيث تم إجراء العديد من الدراسات عليها.
ولفت إلى أن أرض جازان تتميز بالتربة الخصبة ونسبة ملوحة منخفضة، لذا تزدهر بها كافة الخضراوات، مُشيرًا إلى تعدد ألوان الذرة ما بين البنفسجي والأحمر والوردي والأصفر بنحو 6 ألوان، حيث تتم بنفس طريقة الاستزراع العادية، معلنًا مساعدته لمن يريد المبادرة بهذا المشروع الذي يتوقع نجاحه في القريب.