تجربة سويسرية ناجحة لمنع البرق والرعد

6 نصائح للاستغناء عن الوجبات غير الصحية انتحل صفة غير صحيحة للسلب فضبطته شرطة نجران موعد مباراة ليفربول ضد تشيلسي والقنوات الناقلة مطار الملك عبدالعزيز يحذر من فعلة غرامتها 5 آلاف ريال تحديات متتالية تضرب الاقتصاد الباكستاني في العمق صاحب العمل يتحمل رسوم 7 أمور للعامل غير السعودي 1071 تفاحة فاسدة أمام مقر الشرطة البريطانية الإطاحة بـ 5 مخالفين بحوزتهم 66 كجم من الحشيش في عسير صور لاستخراج زجاجة دواء من قولون مريض مصري ريمونتادا ضمك تهزم الفتح بثلاثية مثيرة
كشف أستاذ ورئيس قسم تطبيقات الليزر، الدكتور وليد توفيق، أن التجربة التى أقيمت فى سويسرا لمنع الصواعق الرعدية، هى تجربة ناجحة نتيجة جهود طويلة استمرت لـ 20 عامًا.
وأردف توفيق، خلال مداخلته عبر خاصية زووم، فى برنامج صباح جديد، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن التجربة قائمة على توجيه الصواعق إلى المناطق غير الهامة، بالضبط كما يتم توجيه الفيضانات عن طريق المخرات.
وتابع أستاذ ورئيس قسم تطبيقات الليزر، أن التجربة باختصار، اعتمدت على استخدام مصدر جبار من أشعة الليزر، تصل إلى نحو 20 تيرا وات، وتم توجيه هذه الأشعة على بعد مئات المترات نحو الصاعقة، وأجبرتها بالفعل على اتباع مسارها وتوجيهها إلى مناطق آمنة.
وأكمل، أن الهدف الرئيسى من هذه التجربة، هو إبعاد الصواعق عن الأبراج والمطارات وأبراج الاتصالات والمناطق المأهولة بالسكان، وحماية الإنسان من خطرها، لافتًا إلى أنها مكلفة للغاية.