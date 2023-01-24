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الفعاليات مستمرة حتى نهاية شعبان

تجربة ممتعة تنتظرك في إيريا 15 بـ بوليفارد وورلد

2023-01-24 الساعة 10:56
تجربة ممتعة تنتظرك في إيريا 15 بـ بوليفارد وورلد
المواطن - فريق التحرير

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نشر الحساب الرسمي لتقويم الرياض، لقطات ممتعة لفعاليات إيريا 15 بمنطقة بوليفارد وورلد، حيث أظهرت اللقطات التي وثقها الحساب على موقع تويتر، تجارب حية تفاعلية مع الزوار.

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وعلق الحساب على الصور، قائلًا: تجربة ممتعة تنتظرك في إيريا 15 بكل تجاربها الممتعة في بوليفارد وورلد.

فعاليات بوليفارد وورلد مستمرة حتى نهاية شعبان

يذكر أن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، قد أصدر قرارًا بتمديد العمل بمنطقة “بوليفارد وورلد” إحدى المناطق الرئيسية لموسم الرياض في نسخته الثالثة حتى نهاية شهر شعبان المقبل.

12 مليون زائر

واستقبل موسم الرياض خلال فعالياته التي استمرت قرابة 3 أشهر ما يزيد على 12 مليون زائر من داخل المملكة وخارجها؛ ما يعكس جاذبية ما تميز به الموسم وتنوع فعالياته وتحوله إلى نقطة جذب رئيسة للزوار والسواح من الداخل والخارج بدعم وتوجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

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