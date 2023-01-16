أميرِ الرياض يكرِّم الفائزين بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة وسط تنافسية عالية مقتل نقيب المحامين الباكستانيين السابق داخل المحكمة تجمد الطعام قبل وصوله للفم في أبرد منطقة بالعالم تخصيص خطبة الجمعة القادمة للتحذير من خطر الغيبة والنميمة تقني الشمالية يحول التدريب ليوم غدٍ عن بعد مسنة مصرية عمرها 87 عامًا تخوض امتحان محو الأمية تأخير الدوام في جامعة الشمالية إلى التاسعة من الثلاثاء إلى الخميس يحق للمتضرر من إعلانات زراعة الأسنان رفع دعوى الدوام عبر منصة مدرستي غدًا بالجوف رئاسة الحرمين تحصد جائزة الملك عبدالعزيز للجودة والسديس: الملك سلمان رائد التميز
وثق مقطع فيديو مصور التقط في منطقة ياقوتيا في روسيا، صحنًا من النودلز، يتجمد قبل أن تصل اللقمة إلى فم صاحبها؛ بسبب انخفاض درجات الحرارة.
ووفقًا لصفحة المصور الذي التقط المقطع، فإن درجة الحرارة وصلت هناك في المنطقة التي تقع في سيبيريا، إلى أكثر من سالب 50 درجة مئوية.
ووصلت درجة الحرارة في سيبيريا العام الماضي إلى أقل من -60 درجة مئوية في نصف الكرة الشمالي.
وسجلت أويمياكون في سيبيريا، درجات حرارة بلغت -60.3 درجة مئوية في ديسمبر الماضي، على الرغم من أنها سجلت أقل من -70 درجة مئوية في 2021، وفقًا لموقع “ويذر آند رادار”.
وتحتفظ سيبيريا بأبرد السجلات في العالم.
وتعد أويمياكون وهي إحدى مدن روسيا في منطقة ياقوتيا، أبرد منطقة مأهولة في العالم، ويسكنها بعض مئات من الأشخاص فقط، ويعني اسمها “النهر الذي لا يتجمد” بسبب عدم تجمد النهر هناك رغم انخفاض الحرارة؛ وذلك بسبب تواصل تدفق الماء من باطن الأرض إلى سطحها، بسبب تجمد القشرة الأرضية هناك وتمددها.