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بعد أن وصلت لسالب 50 درجة مئوية

تجمد الطعام قبل وصوله للفم في أبرد منطقة بالعالم

2023-01-16 الساعة 11:53
تجمد الطعام قبل وصوله للفم في أبرد منطقة بالعالم
المواطن - فريق التجرير

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وثق مقطع فيديو مصور التقط في منطقة ياقوتيا في روسيا، صحنًا من النودلز، يتجمد قبل أن تصل اللقمة إلى فم صاحبها؛ بسبب انخفاض درجات الحرارة.

سالب 50 درجة

ووفقًا لصفحة المصور الذي التقط المقطع، فإن درجة الحرارة وصلت هناك في المنطقة التي تقع في سيبيريا، إلى أكثر من سالب 50 درجة مئوية.

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ووصلت درجة الحرارة في سيبيريا العام الماضي إلى أقل من -60 درجة مئوية في نصف الكرة الشمالي.

وسجلت أويمياكون في سيبيريا، درجات حرارة بلغت -60.3 درجة مئوية في ديسمبر الماضي، على الرغم من أنها سجلت أقل من -70 درجة مئوية في 2021، وفقًا لموقع “ويذر آند رادار”.

وتحتفظ سيبيريا بأبرد السجلات في العالم.

وتعد أويمياكون وهي إحدى مدن روسيا في منطقة ياقوتيا، أبرد منطقة مأهولة في العالم، ويسكنها بعض مئات من الأشخاص فقط، ويعني اسمها “النهر الذي لا يتجمد” بسبب عدم تجمد النهر هناك رغم انخفاض الحرارة؛ وذلك بسبب تواصل تدفق الماء من باطن الأرض إلى سطحها، بسبب تجمد القشرة الأرضية هناك وتمددها.

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